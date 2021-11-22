Adquirí el aparato PHILIPS HC7460 para evitar los posibles riesgos de contagiarme de covid-19 al ir a una peluquería. Prefiero no llevar el pelo excesivamente corto y este modelo es el que mayores longitudes de corte permite (Hasta 42 mm). Además, creo que su batería es una de las mejores, ya que se carga completamente en sólo una hora y su capacidad hace que el cortapelo funcione durante más tiempo. Soy yo quien lo usa, por lo que necesito emplear el peine grande (de los tres que vienen como accesorios), para asegurarme de que los cortes tienen la longitud deseada. Como en el peine se quedan parte de los pelos, debo limpiarlo a menudo, soplando o usando un cepillo (accesorio incluido). Pensaba que se cortaría todo a la longitud establecida, en una pasada, pero no es así. Por el tipo de pelo, o la forma de desplazar la maquinilla, muchos pelos no llegan a las cuchillas y no quedan cortados. Se soluciona dando varias pasadas por la misma zona. Las cuchillas cortan perfectamente, sin ningún tipo de tirón. Su movimiento genera poco ruido, y no molesta. Este modelo es muy fácil de usar. Estoy satisfecho por haberlo comprado.