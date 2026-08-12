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Hacer sándwiches es muy fácil con la sandwichera de Philips. Elija sus ingredientes favoritos, póngalos dentro de las placas cut & seal y obtenga sabrosos sándwiches en segundos.
Sale humo del aparato cuando lo enciendo. ¿Qué debo hacer?
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