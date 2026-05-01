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Descontinuado

Daily CollectionSandwichera

HD2393/91

Sándwiches sabrosos de forma sencilla

Sándwiches perfectamente tostados en cualquier momento con esta sandwichera de alta temperatura y alta potencia con placas de corte y sellado para sellar los ingredientes en el interior. Muy fácil de usar con sistema de bloqueo fácil y muy fácil de guardar con opción de almacenamiento vertical compacto.

Ver todos los beneficios

Con sistema de bloqueo fácil y almacenamiento vertical

Sándwiches sabrosos de forma sencilla

  • 820 W

  • Placa de corte y sellado

Las placas de corte y sellado sellan los ingredientes o el queso dentro del sándwich

Las placas de corte y sellado sellan los ingredientes o el queso dentro del sándwich

Las placas de corte y sellado garantizan que los ingredientes y el queso se sellen dentro de los sándwiches

Alta temperatura para preparar un sándwich perfectamente tostado

La alta temperatura tuesta los sándwiches de manera uniforme para disfrutar de sándwiches sabrosos y crujientes.

Sistema de bloqueo fácil con presión hacia abajo

Sistema de bloqueo fácil con presión hacia abajo

Simplemente presione hacia abajo para cerrar y bloquear de forma segura la sandwichera.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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