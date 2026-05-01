Descontinuado
HD2393/91
Sándwiches sabrosos de forma sencilla
Sándwiches perfectamente tostados en cualquier momento con esta sandwichera de alta temperatura y alta potencia con placas de corte y sellado para sellar los ingredientes en el interior. Muy fácil de usar con sistema de bloqueo fácil y muy fácil de guardar con opción de almacenamiento vertical compacto.
820 W
Placa de corte y sellado
Las placas de corte y sellado garantizan que los ingredientes y el queso se sellen dentro de los sándwiches
La alta temperatura tuesta los sándwiches de manera uniforme para disfrutar de sándwiches sabrosos y crujientes.
Simplemente presione hacia abajo para cerrar y bloquear de forma segura la sandwichera.
Opiniones