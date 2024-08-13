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Colección EssentialsTostadora Philips Serie 1000

HD2510/90

2.3

| (4) Opiniones

Tostadas crujientes todos los días

Tueste el pan como más le guste con el tostador Philips Essentials Collection Serie 1000. Los 6 ajustes de tostado hacen que todo sea posible, desde dejar el pan ligeramente crujiente hasta dorarlo.

Ver todos los beneficios

Tueste a gusto con 6 ajustes de tostado

Tostadas crujientes todos los días

  • Tostado duradero, seguro y eficiente

  • Diseño elegante y práctico

  • Descubra el equipo de desayuno completo

Descubra el equipo de desayuno completo

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Un equipo de desayuno diseñado para lo que realmente cuenta. Descubra el equipo completo con cafetera de goteo y hervidor a juego.

6 ajustes de tostado para obtener las tostadas a gusto

6 ajustes de tostado para obtener las tostadas a gusto

Los seis ajustes le permiten tostar diferentes tipos de pan sin riesgo de que se quemen. Ajuste el nivel de tostado para que las tostadas queden exactamente como las quiere.

2 ranuras grandes para distintos tamaños de pan

2 ranuras grandes para distintos tamaños de pan

Disfrute de la versatilidad con dos ranuras anchas para utilizar una gran variedad de rebanadas diferentes, desde pan hasta bagels y todo lo demás.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

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2.3

de 5

4

Opiniones

4
3

13/08/2024

Chile

Chile

Empleado de Philips

Tostadora práctica, ajustable y hermosa!

[Employee of philipsglobal] Me gustó mucho la tostadora! La elegí por la opción de ajustar el nivel de tostado, ya que en casa tenemos diferentes gustos de dorado y funciona perfectamente. La palanca para levantar las tostadas es muy práctica, eliminando el problema que tuve con la tostadora anterior de sacar las rebanadas en modo lucha. Aquí levantas la palanca y ya salen al alcance de tu mano. También aprecio la bandeja para migas, que mantiene la isla libre de miguitas y es fácil de desmontar y limpiar. Además, combina con la cafetera y el hervidor que compré a juego, así que visualmente queda genial en la cocina. Recomendadisima!

Ventajas

La palanca para levantar las tostadas permite retirarlas con facilidad y seguridad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Colección Essentials HD2510/90 Tostadora Philips Serie 1000

Fecha de uso 2024-07-13

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Colección Essentials HD2510/90 Tostadora Philips Serie 1000

Fecha de uso 2024-07-13

01/06/2026

Argentina

Argentina

Duro poco el funcionamiento

Compre la tostadora modelo HD2510/90 hace poco mas de un mes y ya dejaron de funcionar varios filamentos de la resistencia lo que provoca que el tostado sea deficiente

Esta reseña se realizó para Colección Essentials HD2510/90 Tostadora Philips Serie 1000

Fecha de uso 2026-05-31

Esta reseña se realizó para Colección Essentials HD2510/90 Tostadora Philips Serie 1000

Fecha de uso 2026-05-31

13/09/2026

Argentina

Argentina

Malísima! No la compres

Es muy mala. Primero que no tienen ranuras anchas, hay que poner un pan cortado súper finito porque sino no entra. Sumado a eso aunque pongas el nivel más bajo se termina quemando todo el pan. Sinceramente la use 2 semanas, y ya estoy buscando un reemplazo.

Ventajas

Nada

Contras

Todo

Esta reseña se realizó para Colección Essentials HD2510/90 Tostadora Philips Serie 1000

Fecha de uso 2026-09-13

Esta reseña se realizó para Colección Essentials HD2510/90 Tostadora Philips Serie 1000

Fecha de uso 2026-09-13

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