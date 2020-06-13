Descontinuado
Ocho ajustes
Rejilla calientabollos integrada
Diseño compacto
8 ajustes que le permiten tostar diferentes tipos de pan sin riesgo de que se quemen. Ajuste el nivel de tostado a su gusto y tueste el pan como prefiera.
2 ranuras variables grandes para diferentes tamaños de pan. La función de autocentrado mantiene el pan centrado para un tostado uniforme en ambos lados.
Rejilla integrada para calentar fácilmente sus bollos, masas y panecillos favoritos.
4.3
de 5
30
Opiniones
86%
ha recomendado este producto
13/06/2020
Chile
Compacto y de alta calidad
Me encanta ese tostador, ya lo tengo casi 1 año. Me gusta porque es muy compacto, resistente y de alta calidad, nunca tuve problemas. Y su carcasa exterior es muy seguro para los niños.
Ventajas
Calidad y tamaño
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2581/90 Tostadora: 2 rebanadas, ranura ancha, color negro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2581/90 Tostadora: 2 rebanadas, ranura ancha, color negro
12/06/2020
Chile
Producto muy amigable, fácil de usar.
El producto es justo lo que esperaba cuando lo compre. La llevamos usando dos meses aprox. y no hemos tenido ningún problema. Fácil de aprender a usar, muy amigable al usuario. Tiene un bonito diseño, buen tamaño, color negro brillante. Calentamos panpita y pan de molde y ha funcionado perfecto. El despacho fue puntual, definitivamente la recomendaría o volvería a comprar en phillips.
Ventajas
todo
Contras
nada
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2581/90 Tostadora: 2 rebanadas, ranura ancha, color negro
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2581/90 Tostadora: 2 rebanadas, ranura ancha, color negro
RB14
12/06/2020
Chile
el mejor a la hora de desayunar
califico excelente por que es rapido, útil muy sencillo, deja el pan crujiente gracias a sus ajustes deja justo en su mejor estado para desayunar, su tamaño es ideal, no estorba y es muy limpia gracias a su bandeja que se puede retirar, se la recomiendo a todos los amantes del pan crujiente y no olvidemos que tiene la opción de poder calentar pan de diferentes grosores gracias a su variabilidad, simplemente el tostador perfecto!
Ventajas
2 ranuras grandes de tamaño variable para distintos tamaños de pan
Contras
NADA
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2581/90 Tostadora: 2 rebanadas, ranura ancha, color negro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2581/90 Tostadora: 2 rebanadas, ranura ancha, color negro