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  • Tostadas doradas y crujientes todos los días
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Descontinuado

Daily CollectionTostadora: 2 rebanadas, ranura ancha, color negro

HD2581/90

4.3
| (30) Opiniones | 86% ha recomendado este producto
Tostadas doradas y crujientes todos los días
Esta tostadora compacta viene con ocho ajustes y dos ranuras grandes y variables para que puedas disfrutar de un tostado uniforme, sin importar los diferentes tipos de pan. La rejilla para bollos integrada también le permite calentar fácilmente sus bollos, pasteles y rollitos favoritos.
Ver todos los beneficios

Con ocho ajustes y una rejilla calientabollos integrada

Tostadas doradas y crujientes todos los días

  • Ocho ajustes

  • Rejilla calientabollos integrada

  • Diseño compacto

8 ajustes de tostado para todos los gustos

8 ajustes de tostado para todos los gustos

8 ajustes que le permiten tostar diferentes tipos de pan sin riesgo de que se quemen. Ajuste el nivel de tostado a su gusto y tueste el pan como prefiera.

2 ranuras ajustables grandes para diferentes tamaños de pan

2 ranuras ajustables grandes para diferentes tamaños de pan

2 ranuras variables grandes para diferentes tamaños de pan. La función de autocentrado mantiene el pan centrado para un tostado uniforme en ambos lados.

Rejilla integrada para calentar panecillos, masas o bollos

Rejilla integrada para calentar panecillos, masas o bollos

Rejilla integrada para calentar fácilmente sus bollos, masas y panecillos favoritos.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

30

Opiniones

86%

ha recomendado este producto

2

13/06/2020

Chile

Chile

Compacto y de alta calidad

Me encanta ese tostador, ya lo tengo casi 1 año. Me gusta porque es muy compacto, resistente y de alta calidad, nunca tuve problemas. Y su carcasa exterior es muy seguro para los niños.

Ventajas

Calidad y tamaño

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2581/90 Tostadora: 2 rebanadas, ranura ancha, color negro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2581/90 Tostadora: 2 rebanadas, ranura ancha, color negro

12/06/2020

Chile

Chile

Producto muy amigable, fácil de usar.

El producto es justo lo que esperaba cuando lo compre. La llevamos usando dos meses aprox. y no hemos tenido ningún problema. Fácil de aprender a usar, muy amigable al usuario. Tiene un bonito diseño, buen tamaño, color negro brillante. Calentamos panpita y pan de molde y ha funcionado perfecto. El despacho fue puntual, definitivamente la recomendaría o volvería a comprar en phillips.

Ventajas

todo

Contras

nada

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2581/90 Tostadora: 2 rebanadas, ranura ancha, color negro

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12/06/2020

Chile

Chile

el mejor a la hora de desayunar

califico excelente por que es rapido, útil muy sencillo, deja el pan crujiente gracias a sus ajustes deja justo en su mejor estado para desayunar, su tamaño es ideal, no estorba y es muy limpia gracias a su bandeja que se puede retirar, se la recomiendo a todos los amantes del pan crujiente y no olvidemos que tiene la opción de poder calentar pan de diferentes grosores gracias a su variabilidad, simplemente el tostador perfecto!

Ventajas

2 ranuras grandes de tamaño variable para distintos tamaños de pan

Contras

NADA

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2581/90 Tostadora: 2 rebanadas, ranura ancha, color negro

Sí, recomiendo este producto

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