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Descontinuado

Daily CollectionTostadora

HD2590/00

4.1
| (68) Opiniones | 85% ha recomendado este producto
Tostadas doradas y crujientes todos los días
Tostadora de ranura larga con 8 ajustes para obtener resultados marrones dorados y uniformes, independientemente de lo que tueste o sus preferencias. Una rejilla calientabollos integrada se adapta a todo, desde panecillos hasta medialunas.
Ver todos los beneficios

Con 8 ajustes de tostado y calientabollos integrado

Tostadas doradas y crujientes todos los días

  • Ranura larga

  • Calentador de panecillos incorporado

  • Plástico

  • Blanco

La ranura larga se adapta a diferentes tipos de pan

La ranura larga se adapta a diferentes tipos de pan

Una ranura única y larga que se adapta prácticamente a cualquier tipo de pan que elija.

8 ajustes de tostado para todos los gustos

8 ajustes de tostado para todos los gustos

Ajuste el tiempo de tostado para cualquier pan, como más le guste.

Modo de descongelamiento

Modo de descongelamiento

El modo de descongelamiento permite tostar pan congelado sin esfuerzo con solo presionar un botón.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 5

68

Opiniones

85%

ha recomendado este producto

18/09/2023

España

España

Comprador verificado

Excelente

Hace 2 meses que la compramos y estamos encantados con ella. Funciona muy bien. El modelo que tenemos es el blanco porque nos combina mejor en la cocina. La relación calidad-precio es estupenda.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Tostador Daily Collection HD2590/00

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29/12/2022

España

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Comprador verificado

La tostadora funciona de maravilla

Con esta tostadora he encontrado el punto perfecto de tostado para el pan, que parece recien horneado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Tostador Daily Collection HD2590/00

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20/12/2022

España

España

Magnifica compra

Muy buena compra y se ajusta perfectamente a lo que buscaba

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Tostador Daily Collection HD2590/00

Sí, recomiendo este producto

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