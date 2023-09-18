Descontinuado
Ranura larga
Calentador de panecillos incorporado
Plástico
Blanco
Una ranura única y larga que se adapta prácticamente a cualquier tipo de pan que elija.
Ajuste el tiempo de tostado para cualquier pan, como más le guste.
El modo de descongelamiento permite tostar pan congelado sin esfuerzo con solo presionar un botón.
4.1
de 5
68
Opiniones
85%
ha recomendado este producto
Marta Valeria 38
18/09/2023
España
Comprador verificado
Excelente
Hace 2 meses que la compramos y estamos encantados con ella. Funciona muy bien. El modelo que tenemos es el blanco porque nos combina mejor en la cocina. La relación calidad-precio es estupenda.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Tostador Daily Collection HD2590/00
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Tostador Daily Collection HD2590/00
Vimamol
29/12/2022
España
Comprador verificado
La tostadora funciona de maravilla
Con esta tostadora he encontrado el punto perfecto de tostado para el pan, que parece recien horneado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Tostador Daily Collection HD2590/00
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Tostador Daily Collection HD2590/00
Gorgix
20/12/2022
España
Magnifica compra
Muy buena compra y se ajusta perfectamente a lo que buscaba
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Tostador Daily Collection HD2590/00
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Tostador Daily Collection HD2590/00