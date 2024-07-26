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  • Tostado crujiente, sin importar si el corte es grueso o delgado
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  • Tostado crujiente, sin importar si el corte es grueso o delgado
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Descontinuado

Viva CollectionTostador

HD2637/00

4.5
| (17) Opiniones | 94% ha recomendado este producto
Tostado crujiente, sin importar si el corte es grueso o delgado
Ranuras un 10% más grandes con compartimentos autocentrados, sin importar si los cortes son delgados o gruesos. Siempre mantiene todos los cortes perfectamente centrados para obtener un tostado parejo.
Ver todos los beneficios

Ranuras extragrandes para cortes gruesos o delgados

Tostado crujiente, sin importar si el corte es grueso o delgado

  • Tostador con 2 ranuras extragrandes

  • Calentador de pan integrado

  • Blanco

La ranura extraancha se adapta a rebanadas gruesas, delgadas, frescas o congeladas.

La ranura extraancha se adapta a rebanadas gruesas, delgadas, frescas o congeladas.

El mecanismo de autocentrado centra perfectamente cada corte para un tostado uniforme, independientemente del espesor.

Control de tostado ajustable de 7 niveles

Ajuste el nivel de calor de su preferencia y haga las tostadas como más le gusten.

Elevación para retirar de forma segura los trozos de pan más pequeños

Elevación para retirar de forma segura los trozos de pan más pequeños

Esta función le permite levantar los trozos más pequeños de pan de forma segura

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

17

Opiniones

94%

ha recomendado este producto

3
2

26/07/2024

España

España

Comprador verificado

Funciona perfectamente

Funciona perfectamente. El nivel de tostado es fácil de regular que suele ser lo más complicado. También es bastante rápida.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Tostador Viva Collection HD2637/90

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Tostador Viva Collection HD2637/90

05/12/2023

España

España

Muy completo

Me gusta porque puedes poner pan normal al tener las ranuras más anchas. También es muy práctico que descongele el pan rápidamente. Muy satisfecha con la compra. Totalmente recomendable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Tostadora Viva Collection HD2639/90

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Tostadora Viva Collection HD2639/90

05/12/2023

España

España

Tostador muy Práctico

Tostador muy práctico, entran rebanadas más anchas para pan normal, tienes las pinzas para sacarlo con mayor facilidad y posibilidad de calentar algo encima de él sin necesidad de meterlo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Tostadora Viva Collection HD2639/90

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Tostadora Viva Collection HD2639/90

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Avisos legales

  1. Ranura 10% más amplia comparada con el predecesor (solo modelo HD2630)