Descontinuado
Tostador con 2 ranuras extragrandes
Calentador de pan integrado
Blanco
El mecanismo de autocentrado centra perfectamente cada corte para un tostado uniforme, independientemente del espesor.
Ajuste el nivel de calor de su preferencia y haga las tostadas como más le gusten.
Esta función le permite levantar los trozos más pequeños de pan de forma segura
4.5
de 5
17
Opiniones
94%
ha recomendado este producto
salmo
26/07/2024
España
Comprador verificado
Funciona perfectamente
Funciona perfectamente. El nivel de tostado es fácil de regular que suele ser lo más complicado. También es bastante rápida.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Tostador Viva Collection HD2637/90
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Tostador Viva Collection HD2637/90
Omega61
05/12/2023
España
Muy completo
Me gusta porque puedes poner pan normal al tener las ranuras más anchas. También es muy práctico que descongele el pan rápidamente. Muy satisfecha con la compra. Totalmente recomendable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Tostadora Viva Collection HD2639/90
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Tostadora Viva Collection HD2639/90
Eltostador
05/12/2023
España
Tostador muy Práctico
Tostador muy práctico, entran rebanadas más anchas para pan normal, tienes las pinzas para sacarlo con mayor facilidad y posibilidad de calentar algo encima de él sin necesidad de meterlo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Tostadora Viva Collection HD2639/90
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Tostadora Viva Collection HD2639/90
Ranura 10% más amplia comparada con el predecesor (solo modelo HD2630)