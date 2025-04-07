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La exclusiva función "indicador de 1 taza" de este elegante hervidor HD4649/00 de Philips le permite hervir justo la cantidad de agua que necesita. De esta forma, puede ahorrar fácilmente hasta un 66 % de energía y reducir el impacto ambiental.

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  • 7 April 2025

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