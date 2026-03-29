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El exclusivo "indicador de 1 taza" de esta estética pava eléctrica de metal de Philips le permite hervir justo la cantidad de agua que necesita. De esta forma, puede ahorrar hasta un 66 % de energía fácilmente y reducir el impacto ambiental

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  • 29 March 2026

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