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El exclusivo "indicador de 1 taza" de esta estética pava eléctrica de metal de Philips le permite hervir justo la cantidad de agua que necesita. De esta forma, puede ahorrar hasta un 66 % de energía fácilmente y reducir el impacto ambiental
Todas (6)
¿Puedo utilizar la hervidora Philips sin el filtro antical?
¿Puedo limpiar el filtro antical en el lavavajillas?
Además de agua, ¿puedo calentar otros líquidos en la hervidora?
¿Qué ocurre si enciendo la hervidora Philips sin agua?
¿Qué son los puntos blancos que aparecen en la parte inferior de la hervidora Philips?
¿Cómo puedo limpiar el exterior de la hervidora?
Sale agua de la boquilla de la hervidora Philips
Hay agua/condensación en la base de la hervidora Philips
La hervidora de Philips no se enciende
Mi hervidora de Philips tarda mucho en hervir el agua
La hervidora Philips hierve y se detiene
La hervidora Philips tiene pequeñas manchas en su interior
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