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Cocina
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Arrocera
HD4702/80
Jarra
10 tazas
comida y diseño
Una vez finalizada la cocción, la arrocera pasa al modo de conservación del calor de forma automática para mantener el arroz fresco durante más tiempo.
Arrocera con conservación de calor
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