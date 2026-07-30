Nuevo
HD6212/90
Ahumador
Infusor de aromas
Temperatura ajustable
2400 W
Superficie de grill grande: 1250 cm²
Agrega astillas de madera y cierre la tapa para infundir carnes y pescados con un delicioso sabor ahumado.
Infusor de aroma para realzar el sabor de los alimentos con los aromas naturales de hierbas o vino.
Cinco niveles de temperatura para cocinar cualquier ingrediente a la perfección.
1.0
de 5
1
Resumen
Jorg83
30/07/2026
España
Pesimo
No calienta nada, 30 minutos para hacer un puñado de gambas
Esta reseña se realizó para Plancha-parrilla de Philips
Esta reseña se realizó para Plancha-parrilla de Philips
En comparación con la Philips HD6212 sin diseño de drenaje, utilizando hamburguesa de vacuno.