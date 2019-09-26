Descontinuado
Con jarra de vidrio
Blanco
El sistema antigoteo le permite servir una taza de café antes de que el ciclo de preparación completo haya terminado.
La luz roja del botón del interruptor se enciende cuando la cafetera está encendida.
Esta cafetera puede preparar entre 2 y 10 tazas de café (grandes)/15 tazas de café (pequeñas). Esto es como máximo 1,2 litros. Sin embargo, tiene un diseño compacto y ocupa poco lugar en la cocina.
4.3
de 5
89
Opiniones
85%
ha recomendado este producto
AlfredoF
26/09/2019
Peru
Rapida
Hace rápido el café, el único problema que tuve es por la jarra que es muy frágil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD7447/20 Cafetera
Sí, recomiendo este producto
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Zidotronic
09/02/2024
Argentina
Comprador verificado
Superó mis expectativas
Es muy práctica y funciona bien. Me encanta el aroma a café que deja en el ambiente en el momento de usarla.
Ventajas
Práctica, sencilla y prepara rico el café.
Contras
A veces gotea un poco al quitar la jarra.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD7462/20 Cafetera
Sí, recomiendo este producto
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Marza1807
08/02/2021
Argentina
Super Recomendable
Excelente cafetera. A Favor: el café sale a temperatura ideal, no es necesario precalentar el agua, el medidor de agua del deposito esta muy bueno, no gotea ni pierde vapor por ningún lado, el café se mantiene caliente el tiempo que la cafetera esté encendida lo que habla muy bien de su base y jarra. En contra: es un poco incomodo lavar la jarra debido al "embudo" de su tapa la cual no se puede desmontar
Ventajas
Fácil de usar, café caliente todo el tiempo, no gotea ni escapa vapor.
Contras
La jarra es incomoda para lavar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD7447/20 Cafetera
Sí, recomiendo este producto
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