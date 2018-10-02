Descontinuado
HD8651/01
3 bebidas
Espumador de leche clásico
Negro
Nuestros molinillos están fabricados con cerámica 100 % pura y son extremadamente duros y precisos para que pueda disfrutar de un aromático café recién hecho durante al menos 20 000 tazas.
Disfrute de su café favorito en sus momentos especiales. Tanto si desea un espresso, o una receta a base de café o leche, su cafetera espresso completamente automática le ofrece un taza perfecta sin complicaciones y en poco tiempo.
El espumador de leche clásico genera vapor a fin de permitirle preparar una espuma de leche suave y cremosa para su capuchino. Además, al solo contar con dos partes, el espumador es fácil de limpiar.
2.7
de 5
3
Opiniones
nico83
02/10/2018
Argentina
Reune las condiciones similares y mejores de otra antigua que tengo
Ya he tenido otro modelo más antiguo que aun tengo pero este lo ha modernizado satisfactoriamente. Solo tiene un aspecto que debería mejorarse y es el consumo de agua que es muy grande teniendo en cuenta el depósito con que viene provista y que empieza cuando uno la prende y termina cuando se apaga. Por lo demás estoy conforme y es de destacar a el buen aspecto de la máquina.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 Series HD8651/01 Cafetera espresso superautomática
Sí, recomiendo este producto
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Lowradiation
24/05/2018
Argentina
Buen café, poca capacidad
Si bien el café que brinda es acorde y las configuraciones son buenas , el depósito de agua y el depósito de café usado son muy chicos , con 4 tazas hay que volver a recargar agua ya que el desperdicio entre enjuagues (al encender y apagar es prácticamente una taza) el resto cumple con las expectativas. Faltaría accesorio de depósito de agua drenada de vaporera.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Mdata
14/11/2017
Argentina
Lo tiene el sercio oficial
Tuve que llevarlo al Service oficial hace como un mes,no funcionaba, todavía no me lo han entregado
Esta reseña se realizó para 2000 Series HD8651/01 Cafetera espresso superautomática
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