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Descontinuado

2000 SeriesCafetera espresso superautomática

HD8651/01

2.7
| (3) Opiniones
Disfrute del aroma de sus granos de café favoritos
Sea cual sea la mezcla de café que le guste, podrá crearla moliendo los granos de café directamente y extrayendo todos sus sabores gracias a los molinillos cerámicos, que no sobrecalientan los granos de café. Además, con el espumador manual, podrá disfrutar de su café con una cremosa espuma de leche.
Ver todos los beneficios

Molinillos 100% cerámicos para ofrecer un rendimiento duradero

Disfrute del aroma de sus granos de café favoritos

  • 3 bebidas

  • Espumador de leche clásico

  • Negro

20 000 tazas del mejor café con molinillos de cerámica duraderos

20 000 tazas del mejor café con molinillos de cerámica duraderos

Nuestros molinillos están fabricados con cerámica 100 % pura y son extremadamente duros y precisos para que pueda disfrutar de un aromático café recién hecho durante al menos 20 000 tazas.

Disfrute 3 tazas de café al alcance de su mano

Disfrute 3 tazas de café al alcance de su mano

Disfrute de su café favorito en sus momentos especiales. Tanto si desea un espresso, o una receta a base de café o leche, su cafetera espresso completamente automática le ofrece un taza perfecta sin complicaciones y en poco tiempo.

Espuma de leche deliciosa gracias al espumador de leche clásico

Espuma de leche deliciosa gracias al espumador de leche clásico

El espumador de leche clásico genera vapor a fin de permitirle preparar una espuma de leche suave y cremosa para su capuchino. Además, al solo contar con dos partes, el espumador es fácil de limpiar.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.7

de 5

3

Opiniones

5
2

02/10/2018

Argentina

Argentina

Reune las condiciones similares y mejores de otra antigua que tengo

Ya he tenido otro modelo más antiguo que aun tengo pero este lo ha modernizado satisfactoriamente. Solo tiene un aspecto que debería mejorarse y es el consumo de agua que es muy grande teniendo en cuenta el depósito con que viene provista y que empieza cuando uno la prende y termina cuando se apaga. Por lo demás estoy conforme y es de destacar a el buen aspecto de la máquina.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 Series HD8651/01 Cafetera espresso superautomática

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24/05/2018

Argentina

Argentina

Buen café, poca capacidad

Si bien el café que brinda es acorde y las configuraciones son buenas , el depósito de agua y el depósito de café usado son muy chicos , con 4 tazas hay que volver a recargar agua ya que el desperdicio entre enjuagues (al encender y apagar es prácticamente una taza) el resto cumple con las expectativas. Faltaría accesorio de depósito de agua drenada de vaporera.

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14/11/2017

Argentina

Argentina

Lo tiene el sercio oficial

Tuve que llevarlo al Service oficial hace como un mes,no funcionaba, todavía no me lo han entregado

Esta reseña se realizó para 2000 Series HD8651/01 Cafetera espresso superautomática

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