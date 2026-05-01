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  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*

Airfryer serie 3000 LOlla

HD9100/80

¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
Disfrute de alimentos saludables que estarán crujientes por fuera y blandos por dentro gracias a la tecnología RapidAir. Descargue la aplicación NutriU para descubrir cientos de recetas deliciosas todos los días.
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Gracias a la tecnología RapidAir

¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*

  • Tecnología Rapid Air

  • 3,7 l

  • Negro

Frituras saludables con tecnología Rapid Air

Frituras saludables con tecnología Rapid Air

La tecnología Rapid Air, con su exclusivo diseño de estrella de mar, crea un remolino de aire caliente para preparar comidas deliciosas que están crujientes por fuera y tiernas por dentro, con poco o sin aceite adicional.

Fría sus alimentos con hasta un 90 % menos de grasa*

Fría sus alimentos con hasta un 90 % menos de grasa*

La Philips Airfryer serie 3000 utiliza aire caliente para cocinar sus alimentos favoritos hasta alcanzar la crocancia perfecta con hasta un 90% menos de grasa*.

Deliciosas recetas con Airfryer para mantener una vida saludable

Deliciosas recetas con Airfryer para mantener una vida saludable

Descubra cientos de recetas deliciosas, sabrosas, saludables y rápidas de preparar con su Airfryer. Las recetas de HomeID están elaboradas por expertos en nutrición, lo que facilita la elección de las opciones adecuadas cada día.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. En comparación con las papas fritas frescas preparadas en una freidora convencional de Philips

  2. En comparación con el contenido graso de pollo y cerdo preparado en una freidora profunda y una freidora tipo wok.

  3. Solo disponible en países con la comunidad NutriU