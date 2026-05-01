HD9100/80
Tecnología Rapid Air
3,7 l
Negro
La tecnología Rapid Air, con su exclusivo diseño de estrella de mar, crea un remolino de aire caliente para preparar comidas deliciosas que están crujientes por fuera y tiernas por dentro, con poco o sin aceite adicional.
La Philips Airfryer serie 3000 utiliza aire caliente para cocinar sus alimentos favoritos hasta alcanzar la crocancia perfecta con hasta un 90% menos de grasa*.
Descubra cientos de recetas deliciosas, sabrosas, saludables y rápidas de preparar con su Airfryer. Las recetas de HomeID están elaboradas por expertos en nutrición, lo que facilita la elección de las opciones adecuadas cada día.
Opiniones
En comparación con las papas fritas frescas preparadas en una freidora convencional de Philips
En comparación con el contenido graso de pollo y cerdo preparado en una freidora profunda y una freidora tipo wok.
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