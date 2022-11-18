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  • El sabor puro de los alimentos cocidos al vapor
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Descontinuado

Daily CollectionVaporera

HD9115/91

4.6

| (17) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

El sabor puro de los alimentos cocidos al vapor

Cocine al vapor con la configuración adecuada para cada comida.

Ver todos los beneficios

Con infusor de aroma

El sabor puro de los alimentos cocidos al vapor

  • 5 L 900 W

  • Temporizador manual

  • Infusor de aroma, recip. p/ sopa/arroz

  • Plástico, blanco/beige

El infusor de aroma realza el sabor con deliciosas hierbas y especias

El infusor de aroma realza el sabor con deliciosas hierbas y especias

El exclusivo infusor de aroma de la vaporera Philips agrega un delicioso aroma a hierbas y especias, lo que aporta aún más sabor a la cocción al vapor. Simplemente agregue sus hierbas y especias favoritas en el potenciador y deje que el vapor se encargue del resto. El calor del vapor libera los delicados aromas de las hierbas y especias, y los incorpora profundamente en los alimentos con sus sabores exquisitos.

La cocción al vapor saludable conserva los nutrientes de los alimentos

La cocción al vapor saludable conserva los nutrientes de los alimentos

Temporizador de ajuste de alimentos para pescado, verduras, arroz y mucho más

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 5

17

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
1

18/11/2022

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Vaporera

Excelente . Cocino todos los vegetales etc ahi y salengeniales

Ventajas

Cocina sano . Uso y limpieza súper fácil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9115/91 Vaporera

Date of Use 2021-10-18

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9115/91 Vaporera

Date of Use 2021-10-18

25/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente

Cocina saludable y rapido. El sabor es increible. Lamento no contar con manual y guia de uso para no estar adivinando que nivel de coccion utilizar, limita mucho. En la pagina web tampoco lo encuentro. Agradeceria me lo envien por email.

Ventajas

Cocina raido y saludale

Contras

Sin manual de uso.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9115/91 Vaporera

Date of Use 2020-07-24

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9115/91 Vaporera

Date of Use 2020-07-24

08/08/2020

Argentina

Argentina

Funciones altamente recimendables

Me encanta este producto, es rápido para cocinar al vapor y comer de forma saludable.Excelente!

Ventajas

Cocina al vapor rápidamente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9115/91 Vaporera

Date of Use 2018-08-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9115/91 Vaporera

Date of Use 2018-08-08

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