Descontinuado
El sabor puro de los alimentos cocidos al vapor
Cocine al vapor con la configuración adecuada para cada comida.
5 L 900 W
Temporizador manual
Infusor de aroma, recip. p/ sopa/arroz
Plástico, blanco/beige
El exclusivo infusor de aroma de la vaporera Philips agrega un delicioso aroma a hierbas y especias, lo que aporta aún más sabor a la cocción al vapor. Simplemente agregue sus hierbas y especias favoritas en el potenciador y deje que el vapor se encargue del resto. El calor del vapor libera los delicados aromas de las hierbas y especias, y los incorpora profundamente en los alimentos con sus sabores exquisitos.
4.6
de 5
17
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Mipife
18/11/2022
Argentina
Comprador verificado
Vaporera
Excelente . Cocino todos los vegetales etc ahi y salengeniales
Ventajas
Cocina sano . Uso y limpieza súper fácil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9115/91 Vaporera
Date of Use 2021-10-18
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9115/91 Vaporera
Date of Use 2021-10-18
Crise
25/08/2020
Argentina
Excelente
Cocina saludable y rapido. El sabor es increible. Lamento no contar con manual y guia de uso para no estar adivinando que nivel de coccion utilizar, limita mucho. En la pagina web tampoco lo encuentro. Agradeceria me lo envien por email.
Ventajas
Cocina raido y saludale
Contras
Sin manual de uso.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9115/91 Vaporera
Date of Use 2020-07-24
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9115/91 Vaporera
Date of Use 2020-07-24
Silkos
08/08/2020
Argentina
Funciones altamente recimendables
Me encanta este producto, es rápido para cocinar al vapor y comer de forma saludable.Excelente!
Ventajas
Cocina al vapor rápidamente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9115/91 Vaporera
Date of Use 2018-08-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9115/91 Vaporera
Date of Use 2018-08-08