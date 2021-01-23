Descontinuado
Conserva lo bueno
"La cocción al vapor es una forma fantástica de cocinar. Mantiene todos los nutrientes en sus alimentos, y todos los jugos y sabores de los ingredientes se distribuyen al cocinar". Jamie O.
900 W
Con baño María
Potenciador de sabor
Con un gran recipiente para baño maría de 2,5 l para preparar sopas, postres y salsas deliciosos, esta vaporera se adapta a una variedad de platos diferentes. Además, cuenta con un diseño con orificios de ventilación para cocinar de forma segura y evitar que se quemen los dedos.
El exclusivo potenciador de sabor agrega un delicioso aroma a hierbas y especias, lo que aporta aún más sabor a la cocción al vapor. Simplemente agregue sus hierbas y especias favoritas en el potenciador y deje que el vapor se encargue del resto. El calor del vapor libera los delicados aromas de las hierbas y especias, y los incorpora profundamente en los alimentos con sus sabores exquisitos.
Las bandejas para cocinar al vapor están numeradas: puede encontrar el número en el asa de cada bandeja. La bandeja inferior tiene el número 1, la de la mitad tiene el número 2 y la superior tiene el número 3. Use una, dos o tres bandejas mientras cocina al vapor y asegúrese de agregar las bandejas con números más altos encima de la bandeja 1. Después de su uso, puede apilar las bandejas y utilizar menos espacio para almacenarlas.
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4.0
de 5
4
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Angelitoz
23/01/2021
Chile
Me gusta, pero....
Los alimentos (verduras que he cocinado) quedan bien, efectivamente conservan más el sabor, pero en el folleto que trae, vienen muy pocas recetas de Oliver, entonces esto dificulta el aprovechamiento de la vaporera.
Ventajas
Las verduras quedan sabrosas
Contras
Vienen pocas recetas e ideas para cocinar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD9132/00 Vaporera Jamie Oliver
Fecha de uso 2019-12-22
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD9132/00 Vaporera Jamie Oliver
Fecha de uso 2019-12-22
Kiko1957
03/11/2014
España
Me encanta
Las instrucciones de uso y consejos son muy pobres
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD9132/00 Jamie Oliver Steamer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD9132/00 Jamie Oliver Steamer
Bones
16/01/2014
España
Fácil y sencillo de utilizar
Me gusta mucho, lo único que hecho en falta es que deberían de haber mas recetas en el recetario de Jamie Oliver, para sacarle el máximo partido.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD9132/00 Jamie Oliver Steamer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD9132/00 Jamie Oliver Steamer