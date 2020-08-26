Descontinuado
Freidora baja en grasas
Procesador de alimentos
Negro
800 g
La innovadora Airfryer Philips con tecnología Rapid Air no solo es ideal para freír, sino que también le permite asar, hornear e incluso tostar sus platos favoritos en una solución integral para todas sus comidas.
Su temporizador integrado le permite preconfigurar tiempos de cocción de hasta 30 minutos. La función de apagado automático incluye un indicador de sonido de "listo". El control de temperatura completamente regulable le permite preconfigurar la mejor temperatura de cocción para sus alimentos en hasta 390 grados Fahrenheit. Disfrute patatas fritas crujientes y doradas, aperitivos, pollo, carne y mucho más, todo preparado en el momento y con la temperatura adecuada para obtener el mejor resultado.
Con la tecnología Rapid Air, la Airfryer hace circular aire caliente alrededor de una cesta de malla metálica para cocinar, requiriendo poco o nada de aceite para freír, hornear y asar. El diseño de estrella de mar en la parte inferior de la Airfryer facilita la circulación de aire, lo que garantiza que sus alimentos favoritos se cocinen de manera uniforme.
5.0
de 5
4
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Tere2306
26/08/2020
Chile
Lo amo
Me encanta, excelente producto, excelente calidad.
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9218/51 Airfryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9218/51 Airfryer
Chaye
02/07/2020
Chile
Lo mejor de lo mejor.. Hace lla vida un más facil
Es lo máximo como es mucho mas sano y rico. Ahora ya puedo hacer mis arepa libre de aceite
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9218/51 Airfryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9218/51 Airfryer
20/06/2020
Chile
Maravillosa 5 estrellas Airfryer
Porque es súper completa es fácil de utilizar además de qué se ocupa poco o nada de aceite para hacer preparaciones además de que lo más genial es que la dejas sola cocinando y canso se termina el tiempo se detiene sola. La amo completamente
Ventajas
Es fácil de usar , consume poquísimo aceite , su diseño es lindo y consume poca energía
Contras
Nada es perfecta
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9218/51 Airfryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9218/51 Airfryer
Comparadas con las papas naturales preparadas en una freidora Philips convencional.