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  • ¡La manera saludable de freír!
  • ¡La manera saludable de freír!
  • ¡La manera saludable de freír!
  • ¡La manera saludable de freír!
  • ¡La manera saludable de freír!
  • ¡La manera saludable de freír!
  • ¡La manera saludable de freír!
  • ¡La manera saludable de freír!
  • ¡La manera saludable de freír!
  • ¡La manera saludable de freír!
  • ¡La manera saludable de freír!
  • ¡La manera saludable de freír!
  • ¡La manera saludable de freír!
  • ¡La manera saludable de freír!
  • ¡La manera saludable de freír!
  • ¡La manera saludable de freír!

Descontinuado

Daily CollectionAirfryer

HD9218/51

5
| (4) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
¡La manera saludable de freír!
La exclusiva tecnología Rapid Air de Philips le permite freír con aire para preparar alimentos crujientes por fuera y suaves por dentro. Se requiere poco o nada de aceite para garantizar una textura perfecta y deliciosos resultados.
Ver todos los beneficios

Con tecnología Rapid Air para resultados perfectos

¡La manera saludable de freír!

  • Freidora baja en grasas

  • Procesador de alimentos

  • Negro

  • 800 g

Con la Airfryer puede freír, asar e incluso hornear

Con la Airfryer puede freír, asar e incluso hornear

La innovadora Airfryer Philips con tecnología Rapid Air no solo es ideal para freír, sino que también le permite asar, hornear e incluso tostar sus platos favoritos en una solución integral para todas sus comidas.

Control de tiempo y temperatura ajustable manualmente

Control de tiempo y temperatura ajustable manualmente

Su temporizador integrado le permite preconfigurar tiempos de cocción de hasta 30 minutos. La función de apagado automático incluye un indicador de sonido de "listo". El control de temperatura completamente regulable le permite preconfigurar la mejor temperatura de cocción para sus alimentos en hasta 390 grados Fahrenheit. Disfrute patatas fritas crujientes y doradas, aperitivos, pollo, carne y mucho más, todo preparado en el momento y con la temperatura adecuada para obtener el mejor resultado.

Frituras saludables con tecnología Rapid Air

Frituras saludables con tecnología Rapid Air

Con la tecnología Rapid Air, la Airfryer hace circular aire caliente alrededor de una cesta de malla metálica para cocinar, requiriendo poco o nada de aceite para freír, hornear y asar. El diseño de estrella de mar en la parte inferior de la Airfryer facilita la circulación de aire, lo que garantiza que sus alimentos favoritos se cocinen de manera uniforme.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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5.0

de 5

4

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

26/08/2020

Chile

Chile

Lo amo

Me encanta, excelente producto, excelente calidad.

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9218/51 Airfryer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9218/51 Airfryer

02/07/2020

Chile

Chile

Lo mejor de lo mejor.. Hace lla vida un más facil

Es lo máximo como es mucho mas sano y rico. Ahora ya puedo hacer mis arepa libre de aceite

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9218/51 Airfryer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9218/51 Airfryer

20/06/2020

Chile

Chile

Maravillosa 5 estrellas Airfryer

Porque es súper completa es fácil de utilizar además de qué se ocupa poco o nada de aceite para hacer preparaciones además de que lo más genial es que la dejas sola cocinando y canso se termina el tiempo se detiene sola. La amo completamente

Ventajas

Es fácil de usar , consume poquísimo aceite , su diseño es lindo y consume poca energía

Contras

Nada es perfecta

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9218/51 Airfryer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9218/51 Airfryer

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  1. Comparadas con las papas naturales preparadas en una freidora Philips convencional.