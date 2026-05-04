Descontinuado
Tecnología Rapid Air
4,1 l
Negro
Descubra cientos de deliciosas recetas de Airfryer sabrosas, saludables y rápidas de preparar. Expertos en nutrición seleccionan las recetas de la aplicación HomeID para la cocina del día a día.
Reciba recomendaciones diarias de recetas que se adapten a las preferencias de su familia. Cuanto más utilice HomeID, mejor podrá adaptar deliciosas ideas de recetas a sus necesidades. Inspírese en otros cocineros y siga a personas con gustos similares***.
Disfrute de sus alimentos cuando esté listo. Active el modo Conservación del calor y su comida permanecerá a la temperatura ideal durante un máximo de 30 minutos.
4.9
de 5
8
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
RICK10
04/05/2026
Argentina
Comprador verificado
FELIZ CON MI AIRFRYER
FUNCIONA PERFECTAMENTE . LO USO CASI TODOS LOS DIAS . MUY FACIL DE LIMPIAR
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 3000 HD9252/90 Airfryer L
Date of Use 2026-03-25
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 3000 HD9252/90 Airfryer L
Date of Use 2026-03-25
Freidora
29/10/2025
Argentina
Comprador verificado
Hago de todoooo
Es maravillosa!! Tardé mucho en comprarla!! Cambió la forma de aprovechar mi tiempo
Esta reseña se realizó para Serie 3000 HD9252/90 Airfryer L
Esta reseña se realizó para Serie 3000 HD9252/90 Airfryer L
Chinobueno
25/06/2024
Argentina
Comprador verificado
Cumple mis expectativas.
Nada que objetar. Confío en la marca Philips y hasta ahora no me han decepcionado
Ventajas
Comidas más saludables
Contras
No le veo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 3000 HD9252/90 Airfryer L
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 3000 HD9252/90 Airfryer L
En comparación con las papas fritas frescas preparadas en una freidora convencional de Philips
En comparación con el contenido graso de pollo y cerdo preparado en una freidora profunda y una freidora tipo wok.
Solo disponible en países con la comunidad HomeID
Costo en energía de cocinar una pechuga de pollo (AF a 160 °C sin precalentamiento) o un filete de salmón (a 200 °C sin precalentamiento) en comparación con el uso de un horno de clase A. El porcentaje promedio se basa en medicion de laboratorio interna con productos HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255 y HD9880. El resultado pueden variar según el producto.