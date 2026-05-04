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  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
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Descontinuado

Serie 3000Airfryer L

HD9252/90

4.9
| (8) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
Disfrute de alimentos saludables crujientes por fuera y tiernos por dentro gracias a la tecnología Rapid Air. Descargue la aplicación HomeID para descubrir cientos de recetas sabrosas todos los días.
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Gracias a la tecnología Rapid Air

¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*

  • Tecnología Rapid Air

  • 4,1 l

  • Negro

Deliciosas recetas con Airfryer para mantener una vida saludable

Deliciosas recetas con Airfryer para mantener una vida saludable

Descubra cientos de deliciosas recetas de Airfryer sabrosas, saludables y rápidas de preparar. Expertos en nutrición seleccionan las recetas de la aplicación HomeID para la cocina del día a día.

Recetas personalizadas según sus preferencias

Recetas personalizadas según sus preferencias

Reciba recomendaciones diarias de recetas que se adapten a las preferencias de su familia. Cuanto más utilice HomeID, mejor podrá adaptar deliciosas ideas de recetas a sus necesidades. Inspírese en otros cocineros y siga a personas con gustos similares***.

Función de conservación del calor

Función de conservación del calor

Disfrute de sus alimentos cuando esté listo. Active el modo Conservación del calor y su comida permanecerá a la temperatura ideal durante un máximo de 30 minutos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

8

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

04/05/2026

Argentina

Argentina

Comprador verificado

FELIZ CON MI AIRFRYER

FUNCIONA PERFECTAMENTE . LO USO CASI TODOS LOS DIAS . MUY FACIL DE LIMPIAR

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 3000 HD9252/90 Airfryer L

Date of Use 2026-03-25

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 3000 HD9252/90 Airfryer L

Date of Use 2026-03-25

29/10/2025

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Hago de todoooo

Es maravillosa!! Tardé mucho en comprarla!! Cambió la forma de aprovechar mi tiempo

Esta reseña se realizó para Serie 3000 HD9252/90 Airfryer L

Esta reseña se realizó para Serie 3000 HD9252/90 Airfryer L

25/06/2024

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Cumple mis expectativas.

Nada que objetar. Confío en la marca Philips y hasta ahora no me han decepcionado

Ventajas

Comidas más saludables

Contras

No le veo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 3000 HD9252/90 Airfryer L

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 3000 HD9252/90 Airfryer L

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Avisos legales

  1. En comparación con las papas fritas frescas preparadas en una freidora convencional de Philips

  2. En comparación con el contenido graso de pollo y cerdo preparado en una freidora profunda y una freidora tipo wok.

  3. Solo disponible en países con la comunidad HomeID

  4. Costo en energía de cocinar una pechuga de pollo (AF a 160 °C sin precalentamiento) o un filete de salmón (a 200 °C sin precalentamiento) en comparación con el uso de un horno de clase A. El porcentaje promedio se basa en medicion de laboratorio interna con productos HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255 y HD9880. El resultado pueden variar según el producto.