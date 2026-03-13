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Serie 5000 conectada Airfryer 5000 serie XL
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HD9280/90
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Cómo utilizo el asistente Alexa con mi Philips Airfryer
Cómo utilizar los preajustes en la Philips Airfryer
¿Debo retirar el tapón de goma del recipiente de mi Philips Airfryer?
¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie de mi Philips Airfryer?
¿Qué tipo de molde para horno puedo utilizar en la Philips Airfryer?
No puedo conectar mi aparato de cocina de Philips a la aplicación NutriU
¿Cómo puedo extraer la cesta de la Airfryer de Philips de la sartén?
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