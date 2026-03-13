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Daily Collection Hervidor con tapa con resorte, indicador de luz
Descontinuado
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HD9350/90
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Consumer Care Book Philips Daily Collection Kettle - English (US)
Eco passport Philips Daily Collection Kettle - English (US)
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¿Puedo utilizar la hervidora Philips sin el filtro antical?
¿Qué ocurre si enciendo la hervidora Philips sin agua?
¿Qué son los puntos blancos que aparecen en la parte inferior de la hervidora Philips?
Cómo se limpia el filtro antical de la hervidora Philips
Hay agua/condensación en la base de la hervidora Philips
La hervidora de Philips no se enciende
La hervidora Philips se queda en la posición de encendido
La hervidora Philips tiene pequeñas manchas en su interior
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