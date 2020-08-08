Descontinuado
Accesorio de doble capa
Apto para Airfryer VIVA
El cajón extraíble y la cesta de alimentos tienen un revestimiento antiadherente y son aptos para lavavajillas para una limpieza fácil.
Maximice el espacio de cocción de su Airfryer con el accesorio de doble capa. Hornee, ase o fría sabrosas hamburguesas, alitas de pollo, pescado y mucho más de forma fácil, rápida y más saludable.
El accesorio le permite cocinar alimentos más planos, como una hamburguesa.
5.0
de 5
3
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Pantufla56
08/08/2020
Argentina
Comer me sano
Tengo un modelo anterior y la usamos muchísimo, pollo, cerdo, papas, se puede cocinar una gran verdade de comidas mucho más sano y muy sabroso. Excelente producto.
Ventajas
Me sano y más limpio
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9904/00 Airfryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9904/00 Airfryer
mariro
26/07/2020
Argentina
LA COCIÓN DE LOS ALIMENTOS ES SALUDABLE
La recomiendo a mis amiga y flia, porque se cocina bien y no va frito,
Ventajas
es sano
Contras
que es grande de tamaño porque vivo en un dto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9904/00 Airfryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9904/00 Airfryer
patriveras
10/08/2015
Argentina
muy util
como desde que compramos la airfryer no hemos parado de usarla . compramos ese accesorio para tener mas opciones . los chorizos bombones salen espectaculares . y el accesorio es muy bueno para hacer varias comidas a la ves .
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9904/00 Airfryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9904/00 Airfryer