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  • Aumente la superficie de cocción de la Airfryer
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Descontinuado

Viva CollectionAirfryer

HD9904/00

5
| (3) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Aumente la superficie de cocción de la Airfryer
La Philips Airfryer maximiza el espacio de cocción con el accesorio de doble capa. Hornee, ase a la parrilla o fría sabrosas hamburguesas, alitas de pollo, pescado y mucho más de una manera fácil y rápida. Para una mayor versatilidad, utilice las brochetas y prepare trozos de verduras o carne.
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Accesorio de Airfryer

Aumente la superficie de cocción de la Airfryer

  • Accesorio de doble capa

  • Apto para Airfryer VIVA

Piezas aptas para lavavajillas para una limpieza fácil.

Piezas aptas para lavavajillas para una limpieza fácil.

El cajón extraíble y la cesta de alimentos tienen un revestimiento antiadherente y son aptos para lavavajillas para una limpieza fácil.

Accesorio de doble capa para recetas más versátiles

Accesorio de doble capa para recetas más versátiles

Maximice el espacio de cocción de su Airfryer con el accesorio de doble capa. Hornee, ase o fría sabrosas hamburguesas, alitas de pollo, pescado y mucho más de forma fácil, rápida y más saludable.

El accesorio le permite cocinar alimentos más planos

El accesorio le permite cocinar alimentos más planos

El accesorio le permite cocinar alimentos más planos, como una hamburguesa.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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5.0

de 5

3

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

08/08/2020

Argentina

Argentina

Comer me sano

Tengo un modelo anterior y la usamos muchísimo, pollo, cerdo, papas, se puede cocinar una gran verdade de comidas mucho más sano y muy sabroso. Excelente producto.

Ventajas

Me sano y más limpio

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9904/00 Airfryer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9904/00 Airfryer

26/07/2020

Argentina

Argentina

LA COCIÓN DE LOS ALIMENTOS ES SALUDABLE

La recomiendo a mis amiga y flia, porque se cocina bien y no va frito,

Ventajas

es sano

Contras

que es grande de tamaño porque vivo en un dto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9904/00 Airfryer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9904/00 Airfryer

10/08/2015

Argentina

Argentina

muy util

como desde que compramos la airfryer no hemos parado de usarla . compramos ese accesorio para tener mas opciones . los chorizos bombones salen espectaculares . y el accesorio es muy bueno para hacer varias comidas a la ves .

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9904/00 Airfryer

Sí, recomiendo este producto

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