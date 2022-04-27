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Descontinuado

Accesorio de la AirfryerPlancha tipo sartén compacta Essential

HD9910/20

5
| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Sartén grill Airfryer
Consiga un pescado, una carne y unas verduras a la parrilla perfectos y más saludables gracias a la tecnología Rapid Air combinada con la exclusiva superficie perforada con salientes. Gracias a su superficie antiadherente, ¡se pueden retirar los alimentos sin esfuerzo y es muy fácil de limpiar!
Ver todos los beneficios

¡Para freír y asar alimentos sabrosos que no se pegarán!

Sartén grill Airfryer

  • Excelentes resultados

  • Cocina versátil

  • Superficie antiadherente

Superficie perforada para un flujo de aire rápido ideal mientras cocina

Superficie perforada para un flujo de aire rápido ideal mientras cocina

Descubra la nueva forma de asar sus alimentos gracias a la exclusiva superficie de la plancha tipo sartén para la freidora de aire. Gracias a la tecnología Rapid Air, los alimentos se cocinan de forma más saludable, ya que puede cocinar con poco o nada de aceite. Además, el exceso de grasa puede gotear fácilmente mientras asa debido a la superficie perforada.

Sartén antiadherente de primera calidad para extraer fácilmente los alimentos

Sartén antiadherente de primera calidad para extraer fácilmente los alimentos

Gracias a la superficie antiadherente, los alimentos asados son tan fáciles de sacar como de poner. De esa manera, obtendrá carne asada a la perfección e incluso podrá preparar los tipos más delicados de alimentos, como pescado y verduras.

Con una superficie maximizada, incluso puede asar un pescado entero

Con una superficie maximizada, incluso puede asar un pescado entero

La superficie se maximiza en comparación con la canasta normal, por lo que puede freír o asar fácilmente un pescado entero, un filete grande o porciones generosas de verduras.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

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de 5

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Opiniones

100%

ha recomendado este producto

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1

27/04/2022

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

Aumenta la versatilidad de mi Airfryer

[Employee of philipsglobal] Me parece muy facil de usar y puedo hacer aun más preparaciones en mi Airfryer. A la hora de grillar el olor que se genera en mi cocina es mucho menor que si lo hiciera en una plancha.

Ventajas

Menos olor en la cocina

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Accesorio de la Airfryer HD9910/20 Plancha tipo sartén compacta Essential

Sí, recomiendo este producto

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10/08/2015

Argentina

Argentina

excelente accesorio

compramos hace poco la AIRFRYER , como no ha dado tan buen resultado compramos este accesorio grill que nos ha sido de gran utilidad.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Accesorio de la Airfryer HD9910/20 Plancha tipo sartén compacta Essential

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Avisos legales

  1. Al hornear pescado, en comparación con la cesta estándar de la Philips Airfryer.