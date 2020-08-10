Descontinuado
Apto para la gama HD962X
Apto para la gama HD964X
Cocina versátil
Superficie antiadherente
Descubra la nueva forma de asar sus alimentos gracias a la exclusiva superficie de la sartén con grill para Airfryer. Gracias a la tecnología Rapid Air TurboStar, los alimentos se cocinan de forma más saludable, ya que puede cocinar con poco o nada de aceite.
El exceso de grasa puede gotear fácilmente mientras asa los alimentos gracias a la superficie perforada.
Gracias a la superficie antiadherente, los alimentos asados son tan fáciles de sacar como de poner. De esa manera, obtendrá carne asada a la perfección e incluso podrá preparar los tipos más delicados de alimentos, como pescado y verduras.
5.0
de 5
6
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Millo0912
10/08/2020
Argentina
Pollo a la plancha una delicia.
Una delicia la comida usando esta plancha. las patas de pollo quedan riquísimas.
Ventajas
Es rapido
Contras
Tamaña
Esta reseña se realizó para HD9940/00 Accesorio de sartén con grill para Airfryer
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TiNonline
01/08/2020
Argentina
Muy útil para hacer hamburguesas
Recomiendo este accesorio ya que facilita la cocción de carnes
Ventajas
Facil de lavar
Esta reseña se realizó para HD9940/00 Accesorio de sartén con grill para Airfryer
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25/05/2020
Argentina
Excelente para preparar hasta 3 porciones
La usamos mucho para hacer asados dentro de casa / barbacoas. Tres grandes porciones de pecho de cerdo o asado en tiras, rotando las porciones se logra una cocción excelente y al punto. Y las papas fritas , increíbles ! Sin aceite o apenas para saborizarlas y muy corocantes.
Ventajas
Todo, hasta la limpieza es sencilla y rápida.
Contras
En la tienda no te derivan al helpdesk para informarte lo que no saben.
Esta reseña se realizó para HD9940/00 Accesorio de sartén con grill para Airfryer
Esta reseña se realizó para HD9940/00 Accesorio de sartén con grill para Airfryer
El accesorio de sartén con grill utiliza el mango desmontable EasyClick que viene con la cesta estándar de la Airfryer.