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  • Para freír y asar alimentos de forma sabrosa y saludable
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Accesorio de sartén con grill para Airfryer

HD9940/00

5
| (6) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Para freír y asar alimentos de forma sabrosa y saludable
Consiga un pescado, una carne y unas verduras a la parrilla perfectos y más saludables con la tecnología Rapid Air TurboStar combinada con la exclusiva superficie perforada con salientes. Gracias a su superficie antiadherente, los alimentos se pueden retirar sin esfuerzo y es muy fácil de limpiar.
Ver todos los beneficios

Sartén grill Airfryer

Para freír y asar alimentos de forma sabrosa y saludable

  • Apto para la gama HD962X

  • Apto para la gama HD964X

  • Cocina versátil

  • Superficie antiadherente

Superficie perforada para obtener un flujo de aire ideal mientras cocina

Descubra la nueva forma de asar sus alimentos gracias a la exclusiva superficie de la sartén con grill para Airfryer. Gracias a la tecnología Rapid Air TurboStar, los alimentos se cocinan de forma más saludable, ya que puede cocinar con poco o nada de aceite.

La superficie perforada permite que el exceso de grasa gotee

El exceso de grasa puede gotear fácilmente mientras asa los alimentos gracias a la superficie perforada.

Sartén antiadherente de primera calidad para extraer fácilmente los alimentos

Gracias a la superficie antiadherente, los alimentos asados son tan fáciles de sacar como de poner. De esa manera, obtendrá carne asada a la perfección e incluso podrá preparar los tipos más delicados de alimentos, como pescado y verduras.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

6

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

10/08/2020

Argentina

Argentina

Pollo a la plancha una delicia.

Una delicia la comida usando esta plancha. las patas de pollo quedan riquísimas.

Ventajas

Es rapido

Contras

Tamaña

Esta reseña se realizó para HD9940/00 Accesorio de sartén con grill para Airfryer

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01/08/2020

Argentina

Argentina

Muy útil para hacer hamburguesas

Recomiendo este accesorio ya que facilita la cocción de carnes

Ventajas

Facil de lavar

Esta reseña se realizó para HD9940/00 Accesorio de sartén con grill para Airfryer

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25/05/2020

Argentina

Argentina

Excelente para preparar hasta 3 porciones

La usamos mucho para hacer asados dentro de casa / barbacoas. Tres grandes porciones de pecho de cerdo o asado en tiras, rotando las porciones se logra una cocción excelente y al punto. Y las papas fritas , increíbles ! Sin aceite o apenas para saborizarlas y muy corocantes.

Ventajas

Todo, hasta la limpieza es sencilla y rápida.

Contras

En la tienda no te derivan al helpdesk para informarte lo que no saben.

Esta reseña se realizó para HD9940/00 Accesorio de sartén con grill para Airfryer

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Avisos legales

  1. El accesorio de sartén con grill utiliza el mango desmontable EasyClick que viene con la cesta estándar de la Airfryer.