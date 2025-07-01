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Asistencia técnica
HP2843/01
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¿Se pueden dañar los vasos linfáticos de las axilas al utilizar la depiladora?
¿Por qué mi depiladora de Philips tiene dos velocidades?
¿Cuánto tiempo lleva la depilación con mi depiladora de Philips?
¿Qué longitud de corte debo utilizar en la depiladora Philips?
¿Cuánto tiempo dura la piel depilada?
¿Debo aplicarme algún producto en la piel antes o después de la depilación?
¿Cuándo y cómo debo limpiar mi depiladora de Philips?
¿Qué puedo hacer para evitar el crecimiento del vello hacia dentro?
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