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Descontinuado

SalonStraight SonicPlancha para el pelo

HP4666/00

4.7
| (6) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Velocidad y resultados de peluquería
SalonStraight Sonic combina la tecnología de vibración sónica con placas cerámicas de nano diamantes y una temperatura profesional de 220ºC para resultados un 30% más rápidos.
Ver todos los beneficios

SalonStraight Sonic

Velocidad y resultados de peluquería

  • 220°C

  • Placas cerámicas con nanodiamantes

Selector digital de temperatura que asegura resultados súper suaves en todo tipo de pelo

Selector digital de temperatura que asegura resultados súper suaves en todo tipo de pelo

El selector digital de temperatura te permite elegir fácilmente la función ideal y regular la temperatura con la pantalla digital. Podés seleccionar la temperatura que mejor se adapte a tus necesidades y obtener como resultado un peinado perfecto. Todo, con un solo botón.

Temperatura profesional de 220ºC para obtener resultados de peluquería

Temperatura profesional de 220ºC para obtener resultados de peluquería

Gracias a la alta temperatura podés moldear tu cabello como más quieras y lucir un peinado perfecto.

Placas cerámicas con nanodiamantes para un deslizamiento extrasuave y resultados brillantes

Además de ser los mejores amigos de la mujer, los diamantes son conocidos por su superficie súper rígida. Es por eso que decidimos utilizarlos en nuestras placas de alisado, para optimizar su rendimiento, ofrecerte una excelente transferencia de calor, una superficie súper suave y resistente a los rayones, lograr un deslizamiento perfecto y obtener resultados increíbles y brillantes.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

6

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

27/11/2015

España

España

La mejor plancha que he usado, la recomiendo al 100%

Nada que envidiarle a las marcas más caras. Probada en una melena rizada y alisada en 20 minutos y con una duración de varios días.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener

20/09/2012

España

España

Es una magnífica plancha por un precio muy adsequible.

No tiene nada que envidiar a otras planchas que triplican el precio. Un alisado muy profesional y muy rápido.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonStraight Sonic HP4666/22 Straightener

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonStraight Sonic HP4666/22 Straightener

20/07/2020

Argentina

Argentina

Excelente

Me deja el pelo perfecto sin mucho esfuerzo. La adoro.

Ventajas

Regulación de temperatura

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonStraight Sonic HP4666/00 Plancha para el pelo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonStraight Sonic HP4666/00 Plancha para el pelo

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Avisos legales

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