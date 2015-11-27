Descontinuado
220°C
Placas cerámicas con nanodiamantes
El selector digital de temperatura te permite elegir fácilmente la función ideal y regular la temperatura con la pantalla digital. Podés seleccionar la temperatura que mejor se adapte a tus necesidades y obtener como resultado un peinado perfecto. Todo, con un solo botón.
Gracias a la alta temperatura podés moldear tu cabello como más quieras y lucir un peinado perfecto.
Además de ser los mejores amigos de la mujer, los diamantes son conocidos por su superficie súper rígida. Es por eso que decidimos utilizarlos en nuestras placas de alisado, para optimizar su rendimiento, ofrecerte una excelente transferencia de calor, una superficie súper suave y resistente a los rayones, lograr un deslizamiento perfecto y obtener resultados increíbles y brillantes.
4.7
de 5
6
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
miriammr09
27/11/2015
España
La mejor plancha que he usado, la recomiendo al 100%
Nada que envidiarle a las marcas más caras. Probada en una melena rizada y alisada en 20 minutos y con una duración de varios días.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener
estrelladeplaya
20/09/2012
España
Es una magnífica plancha por un precio muy adsequible.
No tiene nada que envidiar a otras planchas que triplican el precio. Un alisado muy profesional y muy rápido.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonStraight Sonic HP4666/22 Straightener
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonStraight Sonic HP4666/22 Straightener
20/07/2020
Argentina
Excelente
Me deja el pelo perfecto sin mucho esfuerzo. La adoro.
Ventajas
Regulación de temperatura
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonStraight Sonic HP4666/00 Plancha para el pelo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonStraight Sonic HP4666/00 Plancha para el pelo
En comparación con el modelo HP4669/07