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Descontinuado

SalonDry TravelSecador de viaje

HP4829/00

5

| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Resultados profesionales en cualquier lugar

El secador de cabello SalonDry Travel de 2000 W tiene todo lo que necesitas para obtener resultados profesionales, estés donde estés.

Ver todos los beneficios

Secador de cabello SalonDry Travel

Resultados profesionales en cualquier lugar

  • 2000 W

  • Plegable

  • Doble voltaje

Potencia profesional de 2000 W para resultados de peluquería

Potencia profesional de 2000 W para resultados de peluquería

Este secador profesional de 2000 W te ofrece un potente flujo de aire. Esta increíble combinación de potencia y velocidad seca el pelo de forma más fácil y rápida.

2 posiciones de velocidad ajustables para un secado más delicado

2 posiciones de velocidad ajustables para un secado más delicado

Secado delicado con 2 posiciones de velocidad ajustables

Golpe de aire frío para fijar el peinado

Golpe de aire frío para fijar el peinado

Una función profesional imprescindible para modeladores de cabello. El botón CoolShot ofrece flujo de aire frío para terminar de fijar el peinado.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

04/02/2019

Chile

Chile

Excelente secador para viajes

Es compacto, potente y doble voltaje. Fácil de llevar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonDry Travel HP4829/00 Secador de viaje

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonDry Travel HP4829/00 Secador de viaje

15/06/2017

Chile

Chile

Increíble

Viajo mucho! Y lo amo, lo tengo hace 4 años, es de 2000W y seca rápido, es compacto y cabe en cualquier lugar, funciona igual que cuando lo compre y lo deje inclusive como mi secador de pelo diario. Lo mega recomiendo, aparte tiene multivoltaje lo que es práctico para viajar fuera de Chile

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonDry Travel HP4829/00 Secador de viaje

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonDry Travel HP4829/00 Secador de viaje

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