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Asistencia técnica
HP6511/00
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¿Cuál es el mejor modo de guardar el aparato?
¿Para qué se utiliza el elemento de masaje?
¿Puede provocar la depilación que el vello crezca hacia dentro? Si es así, ¿cómo se puede evitar?
¿Se pueden dañar los vasos linfáticos de las axilas al utilizar la depiladora?
¿Por qué mi depiladora de Philips tiene dos velocidades?
¿Cuánto tiempo lleva la depilación con mi depiladora de Philips?
¿Qué longitud de corte debo utilizar en la depiladora Philips?
¿Cuánto tiempo dura la piel depilada?
¿Debo aplicarme algún producto en la piel antes o después de la depilación?
¿Cómo y cuándo debo utilizar el guante exfoliante?
¿Cómo puedo optimizar la vida útil de la batería recargable?
¿Cuándo y cómo debo limpiar mi depiladora de Philips?
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