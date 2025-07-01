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Asistencia técnica
HP6519/01
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¿Puedo depilarme o usar el cepillo exfoliante si tengo venas varicosas, lunares (con vello), irritación en la piel o heridas?
¿Se pueden dañar los vasos linfáticos de las axilas al utilizar la depiladora?
¿Pueden aparecer irritaciones o puntos de sangrado al depilar zonas sensibles?
¿Por qué el aparato comienza con la velocidad II y para qué sirven las dos posiciones de velocidad?
¿Puedo enjuagar los productos de depilación de Philips?
¿Dónde veo el número de serie y modelo de mi depiladora de Philips?
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