Descontinuado
Asistencia técnica
HP6521/01
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¿Se pueden dañar los vasos linfáticos de las axilas al utilizar la depiladora?
¿Pueden aparecer irritaciones o puntos de sangrado al depilar zonas sensibles?
¿Qué debo hacer para garantizar la capacidad total de la batería recargable en cada aplicación?
¿Por qué el aparato comienza con la velocidad II y para qué sirven las dos posiciones de velocidad?
¿Puedo depilarme o usar el cepillo exfoliante si tengo venas varicosas, lunares (con vello), irritación en la piel o heridas?
¿Por qué no es posible utilizar el aparato conectado a la red eléctrica?
¿Puedo enjuagar los productos de depilación de Philips?
¿Dónde veo el número de serie y modelo de mi depiladora de Philips?
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