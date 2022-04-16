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Asistencia técnica
HP6570/10
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La depiladora Philips no funciona sin cables
¿Qué debo hacer si una parte del aparato o uno de los accesorios está roto?
¿Pueden aparecer irritaciones o puntos de sangrado al depilar zonas sensibles?
¿Por qué el aparato comienza con la velocidad II y para qué sirven las dos posiciones de velocidad?
¿Puedo enjuagar los productos de depilación de Philips?
¿Dónde veo el número de serie y modelo de mi depiladora de Philips?
¿Cómo puedo cambiar las tapas de la depiladora de Philips?
¿Por qué no puedo conectar el adaptador de rendimiento óptimo o el sistema activo de levantamiento de vello con masaje activo?
¿Para qué sirven todos los accesorios de la depiladora de Philips?
¿Cómo puedo minimizar la sensación de tirón durante depilación?
¿Se puede apagar la luz Opti-Light?
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