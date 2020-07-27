Descontinuado
ThermoProtect
2100 W
6 ajustes de calor y velocidad
Cool Shot
La temperatura ThermoProtect proporciona un ajuste óptimo de calor durante el secado y constituye una protección adicional contra el sobrecalentamiento del pelo. Disfrutá del mismo flujo potente de aire y conseguí resultados óptimos, sin descuidar la salud de tu cabello.
Este secador profesional de 2100 W te ofrece un potente flujo de aire. La increíble combinación de potencia y velocidad seca el pelo de forma más rápida y fácil.
La velocidad y la temperatura pueden regularse para crear el estilo perfecto. Las seis posiciones te aseguran un control total para que consigas el peinado que tanto buscabas.
4.6
de 5
193
Opiniones
95%
ha recomendado este producto
Nicole2020
27/07/2020
Chile
Increible producto
Realmente sorprendente, el producto funciona a la perfección y superó completamente mis expectativas. La temperatura que alcanza es ideal para hacer el brushing perfecto o secar el pelo en pocos minuros; y al ser tan liviano no resulta complicado o tedioso poder utilizarlo y manejarlo a la perfeccion. Tambien cabe destacar que al tener un cable largo permite moverlo comodamente. Cinco estrellas.
Ventajas
Todo, los accesorios perfectos, temperatura y velocidades que permiten hacer infinidad de peinados y lograr acabados increibles.
Contras
No encuentro defectos hasta el dia de la fecha.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ThermoProtect HP8217/00 Hairdryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ThermoProtect HP8217/00 Hairdryer
Dani. v
19/06/2020
Chile
Secador TermoProtect
Muy buen producto, cumple totalmente en lo señalado en la descripción. Seco mi pelo de forma muy rápida y dejo un acabado muy lindo, mas sedoso, brillante y sin frizz
Ventajas
Seco mi pelo de forma muy rápida y dejo un acabado muy lindo, mas sedoso, brillante y sin frizz
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ThermoProtect HP8204/10 Hairdryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ThermoProtect HP8204/10 Hairdryer
Ramona1
12/06/2020
Chile
Mejor secador de pelo del mercado!
5 estrellas absolutamente! Cómo no me va a encantar este secador, si es absolutamente útil! Es liviano, tiene un cable largo y muy fácil de maniobrar. Lo mejor es su tecnología ThermoProtect para proteger al pelito y dejarlo sin frizz, queda bello y no necesito usar productos adicionales para salir radiante a lucirlo! Ha sido lejos mi mejor inversión en mucho tiempo! Y lo mejor, su precio. GRACIAS PHILIPS por crear tan buen producto y a buen precio con respecto a su competencia!
Ventajas
Protege el pelo al tener alta tecnología, tiene shock de frio y es ligero, además de que es bellísimo (OMG!)
Contras
Nada!! Lo amo así
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ThermoProtect HP8217/00 Hairdryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ThermoProtect HP8217/00 Hairdryer