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  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
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  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect

Descontinuado

DryCare AdvancedSecador de cabello

HP8230/00

4.6
| (193) Opiniones | 95% ha recomendado este producto
Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
Protegé tu cabello y disfrutá al mismo tiempo un secado rápido. Gracias a los variados ajustes de velocidad y temperatura podés disfrutar el tipo de secado que deseás o elegí ThermoProtect para obtener un secado rápido y a una temperatura constante que protege tu cabello.
Ver todos los beneficios

con boquilla de 14 mm para dar forma

Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect

  • ThermoProtect

  • 2100 W

  • 6 ajustes de calor y velocidad

  • Cool Shot

Ajuste de temperatura ThermoProtect

Ajuste de temperatura ThermoProtect

La temperatura ThermoProtect proporciona un ajuste óptimo de calor durante el secado y constituye una protección adicional contra el sobrecalentamiento del pelo. Disfrutá del mismo flujo potente de aire y conseguí resultados óptimos, sin descuidar la salud de tu cabello.

Potencia profesional de 2100 W para un volumen perfecto como de peluquería

Potencia profesional de 2100 W para un volumen perfecto como de peluquería

Este secador profesional de 2100 W te ofrece un potente flujo de aire. La increíble combinación de potencia y velocidad seca el pelo de forma más rápida y fácil.

6 posiciones de velocidad y temperatura para un control completo

6 posiciones de velocidad y temperatura para un control completo

La velocidad y la temperatura pueden regularse para crear el estilo perfecto. Las seis posiciones te aseguran un control total para que consigas el peinado que tanto buscabas.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.6

de 5

193

Opiniones

95%

ha recomendado este producto

27/07/2020

Chile

Chile

Increible producto

Realmente sorprendente, el producto funciona a la perfección y superó completamente mis expectativas. La temperatura que alcanza es ideal para hacer el brushing perfecto o secar el pelo en pocos minuros; y al ser tan liviano no resulta complicado o tedioso poder utilizarlo y manejarlo a la perfeccion. Tambien cabe destacar que al tener un cable largo permite moverlo comodamente. Cinco estrellas.

Ventajas

Todo, los accesorios perfectos, temperatura y velocidades que permiten hacer infinidad de peinados y lograr acabados increibles.

Contras

No encuentro defectos hasta el dia de la fecha.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ThermoProtect HP8217/00 Hairdryer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ThermoProtect HP8217/00 Hairdryer

19/06/2020

Chile

Chile

Secador TermoProtect

Muy buen producto, cumple totalmente en lo señalado en la descripción. Seco mi pelo de forma muy rápida y dejo un acabado muy lindo, mas sedoso, brillante y sin frizz

Ventajas

Seco mi pelo de forma muy rápida y dejo un acabado muy lindo, mas sedoso, brillante y sin frizz

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ThermoProtect HP8204/10 Hairdryer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ThermoProtect HP8204/10 Hairdryer

12/06/2020

Chile

Chile

Mejor secador de pelo del mercado!

5 estrellas absolutamente! Cómo no me va a encantar este secador, si es absolutamente útil! Es liviano, tiene un cable largo y muy fácil de maniobrar. Lo mejor es su tecnología ThermoProtect para proteger al pelito y dejarlo sin frizz, queda bello y no necesito usar productos adicionales para salir radiante a lucirlo! Ha sido lejos mi mejor inversión en mucho tiempo! Y lo mejor, su precio. GRACIAS PHILIPS por crear tan buen producto y a buen precio con respecto a su competencia!

Ventajas

Protege el pelo al tener alta tecnología, tiene shock de frio y es ligero, además de que es bellísimo (OMG!)

Contras

Nada!! Lo amo así

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ThermoProtect HP8217/00 Hairdryer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ThermoProtect HP8217/00 Hairdryer

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