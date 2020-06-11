Descontinuado
ThermoProtect iónico
2200 W
Ionic Care
Difusor de volumen
La temperatura ThermoProtect proporciona un ajuste óptimo de calor durante el secado y constituye una protección adicional contra el sobrecalentamiento del pelo. Disfrutá del mismo flujo potente de aire y conseguí resultados óptimos, sin descuidar la salud de tu cabello.
Este secador profesional de 2200 W te ofrece un potente flujo de aire. La increíble combinación de potencia y velocidad seca el pelo de forma más rápida y fácil.
La velocidad y la temperatura pueden regularse para crear el estilo perfecto. Las seis posiciones te aseguran un control total para que consigas el peinado que tanto buscabas.
4.4
de 5
69
Opiniones
97%
ha recomendado este producto
jnnycelis
11/06/2020
Chile
Simplemente me encanta
Elegí dar 5 estrellas a este producto porque sinceramente es excelente. Tengo el cabello super largo y el hecho de poder utilizar el asymetric volumen difuser para un secado más rápido y parejo es lo mejor. Totalmente recomendado para cabellos largos.
Ventajas
Es liviano, útil para cabellos largos.
Contras
Nada en contra
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8232/00 Secador de cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8232/00 Secador de cabello
Flamencorosa
01/01/2022
España
Comprador verificado
Increíble
Me encanta. No quema el pelo y no hace demasiado ruido. Además viene con los dos accesorios. Buena relación calidad-precio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8232/00 Secador de cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8232/00 Secador de cabello
fuerte86
18/11/2021
España
Comprador verificado
Perfecto secador
Perfecta calidad-precio. Varios grados de calor y de frío.
Ventajas
Precio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8232/00 Secador de cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8232/00 Secador de cabello