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Descontinuado

Planchas para el cabello

HP8342

4.5

| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Estilo increíble, cuidado integral

Su avanzada tecnología de queratina alisa y protege tu cabello en cada pasada.

Ver todos los beneficios

Plancha para el cabello ProCare Keratin

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  • SalonStraight

  • Respect

Retoca tu peinado de una manera más sana, gracias a los ajustes automáticos con temperaturas más suaves

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Consigue unos retoques más sanos, gracias a los ajustes automáticos. Mantén el estilo durante todo el día, sin descuidar en ningún momento la salud de tu cabello

Placas de cerámica para un deslizamiento ultra suave y un cabello brillante

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La cerámica es microscópicamente suave y duradera por naturaleza; por eso es uno de los mejores materiales para diseñar placas de alisado. Las placas se deslizan con suavidad por tu pelo para darle un brillo increíble.

Emisión activa de iones para un cabello con más brillo y sin frizz

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

15/05/2012

España

España

es un producto suave con el pelo

deja tu pelo suave y brillante con una sola pasada. muy facil de usar y sin daños extremos en tu pelo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8342 Plancha para el pelo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8342 Plancha para el pelo

11/12/2013

España

España

practicas

son unas planchas super comodas y no pesan nada ,para peinar es super comoda y la temperatura genial pones la qe mejor te convenga y no te qema el pelo como otras qe tele tuesta estas planchas hasta brillo le dan

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8342 Plancha para el pelo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8342 Plancha para el pelo

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