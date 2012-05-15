Descontinuado
Estilo increíble, cuidado integral
Su avanzada tecnología de queratina alisa y protege tu cabello en cada pasada.
SalonStraight
Respect
Consigue unos retoques más sanos, gracias a los ajustes automáticos. Mantén el estilo durante todo el día, sin descuidar en ningún momento la salud de tu cabello
La cerámica es microscópicamente suave y duradera por naturaleza; por eso es uno de los mejores materiales para diseñar placas de alisado. Las placas se deslizan con suavidad por tu pelo para darle un brillo increíble.
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4.5
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
midnight
15/05/2012
España
es un producto suave con el pelo
deja tu pelo suave y brillante con una sola pasada. muy facil de usar y sin daños extremos en tu pelo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8342 Plancha para el pelo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8342 Plancha para el pelo
maribel
11/12/2013
España
practicas
son unas planchas super comodas y no pesan nada ,para peinar es super comoda y la temperatura genial pones la qe mejor te convenga y no te qema el pelo como otras qe tele tuesta estas planchas hasta brillo le dan
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8342 Plancha para el pelo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8342 Plancha para el pelo