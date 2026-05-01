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Descontinuado

Care & controlPlanchas para el cabello

HP8343/00

Cuida 2 veces más tu cabello

La nueva plancha para el cabello Care & Control de Philips te permite conseguir ese peinado lacio que deseas al mismo tiempo que cuida tu cabello. Preocupación por el cabello con dos veces más cuidado al alisar gracias al acondicionamiento iónico, placas de cerámica suaves como la seda y control digital de temperatura

Ver todos los beneficios

Plancha para el cabello con acondicionamiento ionizado

Cuida 2 veces más tu cabello

Temperatura profesional de 220 ºC para resultados perfectos

Esta alta temperatura te permite cambiar la forma de tu cabello y obtener el estilo que quieres.

Cuida tu pelo gracias al acondicionamiento iónico; pelo más brillante y sin frizz

Cuida tu pelo gracias al acondicionamiento iónico; pelo más brillante y sin frizz

Dale a tu pelo toda la fuerza que necesita con la emisión activa de iones. Los iones con carga negativa eliminan la estática, ponen en forma tu pelo y suavizan las cutículas para intensificar el brillo. Como resultado, obtenés un peinado increíblemente brilloso, suave y sin frizz.

Placas de cerámica para un deslizamiento ultra suave y un cabello brillante

Placas de cerámica para un deslizamiento ultra suave y un cabello brillante

La cerámica es microscópicamente suave y duradera por naturaleza; por eso es uno de los mejores materiales para diseñar placas de alisado. Las placas se deslizan con suavidad por tu pelo para darle un brillo increíble.

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