Descontinuado
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Cuida 2 veces más tu cabello
La nueva plancha para el cabello Care & Control de Philips te permite conseguir ese peinado lacio que deseas al mismo tiempo que cuida tu cabello. Preocupación por el cabello con dos veces más cuidado al alisar gracias al acondicionamiento iónico, placas de cerámica suaves como la seda y control digital de temperatura
Esta alta temperatura te permite cambiar la forma de tu cabello y obtener el estilo que quieres.
Dale a tu pelo toda la fuerza que necesita con la emisión activa de iones. Los iones con carga negativa eliminan la estática, ponen en forma tu pelo y suavizan las cutículas para intensificar el brillo. Como resultado, obtenés un peinado increíblemente brilloso, suave y sin frizz.
La cerámica es microscópicamente suave y duradera por naturaleza; por eso es uno de los mejores materiales para diseñar placas de alisado. Las placas se deslizan con suavidad por tu pelo para darle un brillo increíble.
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