Descontinuado
Tres veces más cuidado al planchar y rizar
El nuevo Straight & Curl de Philips te brinda ese peinado lacio, ondulado y rizado que deseás y al mismo tiempo cuida tu pelo. Tres veces más cuidado al peinar gracias a la emisión activa de iones, las placas de cerámica suaves como la seda y el control digital de temperatura
Placas de cerámica curvas
Distribución uniforme del calor, 230 °C
Emisión activa de iones
Esta alta temperatura te permite cambiar la forma de tu pelo y crear el estilo que quieras.
Las placas de cerámica curvada suaves como la seda crean rizos y ondas con una facilidad nunca antes vista. Enrollá tu cabello en las placas curvas o crea una simple curvatura en las puntas de tu cabello.
Dale a tu pelo toda la fuerza que necesita con la emisión activa de iones. Los iones con carga negativa eliminan la estática, ponen en forma tu pelo y suavizan las cutículas para intensificar el brillo. Como resultado, obtenés un peinado increíblemente brilloso, suave y sin frizz.
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
Yely
04/01/2015
Central América
Es una maravilla para cabellos rizados es una plancha muy profesional.
El único punto es que difícil de apagarla por el seguro, he buscado en la web pero no hay referencias
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Care Straight & Curl HP8345/00 Planchas para el cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Care Straight & Curl HP8345/00 Planchas para el cabello