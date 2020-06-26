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Descontinuado

MoistureProtectPlancha para el pelo

HP8372/00

4.6
| (29) Opiniones | 90% ha recomendado este producto
Conservá la hidratación natural de tu cabello
La tecnología de sensores permite proteger el equilibrio de la humedad de tu cabello. Mediante el sensor, se diagnostica tu cabello 30 veces por segundo y se adapta la temperatura para conservar la hidratación natural. Hasta un 63% de conservación de la humedad (medido después de una pasada en el 2013).
Ver todos los beneficios

Para un brillo saludable

Conservá la hidratación natural de tu cabello

  • Tecnología MoistureProtect

  • Iónico

  • Placas de cerámica flotantes

Protección de la humedad perfecta con innovador sensor

Protección de la humedad perfecta con innovador sensor

Mediante el sensor, se diagnostica tu cabello 30 veces por segundo y se adapta la temperatura para conservar la hidratación natural.

Evita la electricidad estática para un cabello suave, brillante y sin frizz

Evita la electricidad estática para un cabello suave, brillante y sin frizz

Gracias a los iones con carga negativa, se elimina la electricidad estática, se acondiciona el cabello y se suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello suave, brillante y sin frizz.

Aplicá menos presión en el pelo para reducir el riesgo de quiebres

Aplicá menos presión en el pelo para reducir el riesgo de quiebres

Las placas flotantes se mueven para ajustar la presión sobre el cabello. Esto permite proteger el folículo piloso de daños, además de reducir la probabilidad de quiebres del cabello.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 5

29

Opiniones

90%

ha recomendado este producto

1

26/06/2020

Chile

Chile

Me encanta

Me encanta la plancha, alisa muy bien!! se calienta rapido! perfecto funcionamiento desde el día 1 :) !! 100% recomendada!

Ventajas

Alisa al instante

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MoistureProtect HP8372/00 Plancha para el pelo

Sí, recomiendo este producto

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04/11/2018

Chile

Chile

Muy buena

[Employee of philipsglobal] Maravillosa y sin exponer tanto calor a nuestro cabello

Sí, recomiendo este producto

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Sí, recomiendo este producto

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11/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente producto

Me gusta como te deja el pelo, sin frizz. lo podes usar con el pelo humedo. Deja un acabado profesional.

Ventajas

Regulador de temperatura, Modo IONIC

Contras

El precio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MoistureProtect HP8372/00 Plancha para el pelo

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