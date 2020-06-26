Descontinuado
Potencia de 2100 W
Motor de CA potente
Alta veloc. aire (hasta 160 km/h)*
Cuidado iónico para cabello brillante
El secador de pelo Pro tiene un alto rendimiento con un motor de CA con una velocidad de aire de hasta 160 km/h, que es un 40% más rápido**. Se desarrolló para obtener resultados efectivos y profesionales.
Este secador de pelo profesional de 2100 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.
Gracias a los iones con carga negativa, se elimina la electricidad estática, se acondiciona el cabello y se suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello suave, brillante y sin frizz.
4.6
de 5
30
Opiniones
97%
ha recomendado este producto
Sofibs
26/06/2020
Chile
secador de pelo, increible
Me gusto el producto, cumple su funcion, no tiene gran tamaño como otros, pero sin embargo funciona a la perfeccion!!
Ventajas
todo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS910/00 Secador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS910/00 Secador
jomartinezo
12/06/2020
Chile
Muy buen producto!
Me encanta porque cumple perfectamente con lo prometido y ademas como es pequeño, lo llevo conmigo donde sea.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS910/00 Secador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS910/00 Secador
Nadin
02/08/2017
Chile
Comprador verificado
Excelente diseño, cómodo y funcional
Cumplió con todas las expectativas del producto y su diseño hace que sea muy cómodo su uso.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS910/00 Secador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS910/00 Secador
Probado con una boquilla de 9 mm en posición de velocidad 2 y temperatura 2
en comparación con el modelo anterior HP4997