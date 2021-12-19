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Descontinuado

Prestige ProPlanchas para el cabello

HPS930/00

4
| (83) Opiniones
Alisado profesional con placas de titanio
La plancha para el cabello Prestige Pro de Philips ofrece un rendimiento profesional rápido con placas flotantes de titanio. Comienza a utilizarla de inmediato gracias a los 10 segundos de tiempo de calentamiento y disfruta de un control óptimo con los ajustes digitales de temperatura.
Ver todos los beneficios

Alisado profesional con placas de titanio

  • Placas flotantes de titanio

  • Control preciso, 230 C

  • Cuidado iónico para cabello brillante

  • Calentamiento en 10 segundos

Placas con revestimiento de titanio para un alisado rápido y suave

Placas con revestimiento de titanio para un alisado rápido y suave

Placas profesionales con revestimiento de titanio para lograr la mejor conducción del calor. Este material de las placas de calidad superior es duradero y transfiere el calor rápidamente, lo cual permite un alisado rápido y suave.

Las placas flotantes evitan que se quiebre el cabello

Las placas flotantes evitan que se quiebre el cabello

Las placas flotantes se mueven cuando se aplica demasiada presión durante el alisado. Esto protege el folículo piloso de daños y, por lo tanto, evita el quiebre y daño general del cabello.

Placas largas de 100 mm para lograr un alisado rápido y fácil

Placas largas de 100 mm para lograr un alisado rápido y fácil

Las placas largas de 100 mm permiten un mejor contacto con el pelo y ayudan a lograr un alisado perfecto en menos tiempo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

83

Opiniones

19/12/2021

Chile

Chile

El producto es muy bueno

Deja mi cabello muy suave y se calienta muy rápido lo cual hace más fácil el alisar mi pelo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS930/00 Planchas para el cabello

Sí, recomiendo este producto

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05/04/2019

Central América

Central América

Plancha

[Employee of philipsglobal] Muy Buena, duradera y rapida en calentarse. La verdad es una de las mejores planchas para cabello que he usado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS930/00 Planchas para el cabello

Sí, recomiendo este producto

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05/07/2018

Central América

Central América

Me encanta este producto

[Employee of philipsglobal] Cumple todas las espectativas, 100% recomendado lo usaria mil veces sin pensarlo, la compraré

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS930/00 Planchas para el cabello

Sí, recomiendo este producto

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