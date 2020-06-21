ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Afeitada al ras, incluso en el cuello
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Afeitada al ras, incluso en el cuello
  • Afeitada al ras, incluso en el cuello
  • Afeitada al ras, incluso en el cuello
  • Afeitada al ras, incluso en el cuello
  • Afeitada al ras, incluso en el cuello
  • Afeitada al ras, incluso en el cuello
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Afeitada al ras, incluso en el cuello
  • Afeitada al ras, incluso en el cuello
  • Afeitada al ras, incluso en el cuello
  • Afeitada al ras, incluso en el cuello
  • Afeitada al ras, incluso en el cuello

Descontinuado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica en seco

HQ6926/16

4
| (188) Opiniones | 90% ha recomendado este producto
Afeitada al ras, incluso en el cuello
Un afeitado cómodo, al ras y a un precio razonable. El sistema Flex & Float se combina con las cuchillas CloseCut y garantizan un afeitado cómodo y al ras.
Ver todos los beneficios

Cuchillas CloseCut

Afeitada al ras, incluso en el cuello

  • Flex & Float y cabezales CloseCut

  • 35 min. de uso inalámbrico/8 h de carga

Cuchillas CloseCut, duraderas y autoafilables para una afeitada al ras

Cuchillas CloseCut, duraderas y autoafilables para una afeitada al ras

Las cuchillas CloseCut están diseñadas para ser precisas y proporcionarte una afeitada al ras y confiable todo el tiempo. Las duraderas cuchillas autoafilables no se quitan, lo que garantiza que sean siempre efectivas y rápidas.

Flex & Float se adapta a curvas del rostro y cuello

Flex & Float se adapta a curvas del rostro y cuello

Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello, para una afeitada más suave.

Más de 35 minutos de afeitado, 8 horas de carga

Obtendrás más de 35 minutos de tiempo de afeitado, es decir, 14 afeitadas aproximadamente, después de una carga de 8 horas.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encontrar una pieza de repuesto o un accesorio

Vaya a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

188

Opiniones

90%

ha recomendado este producto

21/06/2020

Chile

Chile

gran producto

gran producto lo tengo hace 3 o 4 años aprox facil de usar y limpiar, no produce cortes y ademas me ahorra tiempo en la afeitada

Ventajas

muy sencilla de usar y muy comoda

Contras

nada.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6926/16 Afeitadora eléctrica en seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6926/16 Afeitadora eléctrica en seco

30/01/2017

Chile

Chile

me encanta

uso fácil y rápido deja un muy buen afeitado en pocos minutos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6996/16 Afeitadora eléctrica en seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6996/16 Afeitadora eléctrica en seco

10/07/2022

España

España

Excelente producto

Despues de más de 14 Años de servicio, le he cambiado los cabezales y como el primer dia ! Magnífica Afeitadora ! Gracias Philips !

Ventajas

Afeitadora y apurado sin problemas

Contras

Me ha jubilado !!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 PT735/16 Afeitadora eléctrica en seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 PT735/16 Afeitadora eléctrica en seco

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.