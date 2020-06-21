Descontinuado
Flex & Float y cabezales CloseCut
35 min. de uso inalámbrico/8 h de carga
Las cuchillas CloseCut están diseñadas para ser precisas y proporcionarte una afeitada al ras y confiable todo el tiempo. Las duraderas cuchillas autoafilables no se quitan, lo que garantiza que sean siempre efectivas y rápidas.
Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello, para una afeitada más suave.
Obtendrás más de 35 minutos de tiempo de afeitado, es decir, 14 afeitadas aproximadamente, después de una carga de 8 horas.
4.0
de 5
188
Opiniones
90%
ha recomendado este producto
juan2010
21/06/2020
Chile
gran producto
gran producto lo tengo hace 3 o 4 años aprox facil de usar y limpiar, no produce cortes y ademas me ahorra tiempo en la afeitada
Ventajas
muy sencilla de usar y muy comoda
Contras
nada.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6926/16 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6926/16 Afeitadora eléctrica en seco
samy
30/01/2017
Chile
me encanta
uso fácil y rápido deja un muy buen afeitado en pocos minutos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6996/16 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6996/16 Afeitadora eléctrica en seco
Mikellet
10/07/2022
España
Excelente producto
Despues de más de 14 Años de servicio, le he cambiado los cabezales y como el primer dia ! Magnífica Afeitadora ! Gracias Philips !
Ventajas
Afeitadora y apurado sin problemas
Contras
Me ha jubilado !!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 PT735/16 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 PT735/16 Afeitadora eléctrica en seco