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  • Para un afeitado más rápido y más al ras
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Descontinuado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica

HQ8160/16

3
| (5) Opiniones
Para un afeitado más rápido y más al ras
Los avanzados cabezales Speed-XL ofrecen 50% más de superficie de corte para un afeitado más rápido y al ras. *En comparación con los cabezales de afeitado giratorios estándar.
Ver todos los beneficios

50% más superficie para el afeitado

Para un afeitado más rápido y más al ras

Cabezales de afeitado Speed-XL: para un afeitado rápido y al ras

Cabezales de afeitado Speed-XL: para un afeitado rápido y al ras

Las tres cuchillas ofrecen un 50% más de superficie para un afeitado más rápido y al ras. *En comparación con los cabezales de afeitado rotativos estándar

Sistema de corte de precisión

Sistema de corte de precisión

La afeitadora eléctrica Philips tiene cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los vellos largos y orificios para afeitar la barba más corta.

Tecnología Super Lift & Cut

Tecnología Super Lift & Cut

El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el vello y lo corta al ras.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.0

de 5

5

Opiniones

4
2

14/07/2018

Argentina

Argentina

ES UN PRODUCTO ALTAMENTE EFICIENTE

ESTA AFEITADORA,A PESAR DE LOS AÑOS QUE LA POSEO ME HA DADO MUCHAS SATISFACCIONES,INCLUSO A LA HORA DE VIAJAR

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver

Sí, recomiendo este producto

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15/09/2013

Argentina

Argentina

Es muy buena, afeita bien y te la llevas a cualquier lado

Es muy buena, afeita bien y te la llevas a cualquier lado

Sí, recomiendo este producto

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Sí, recomiendo este producto

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27/04/2015

Argentina

Argentina

util

corta muy bien, la bateria dura, hay modelos mejores pero este me gusto

Sí, recomiendo este producto

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Sí, recomiendo este producto

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