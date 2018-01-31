Descontinuado
con indicador de nivel de batería
Mantiene los 3 cabezales de afeitado en constante contacto con la piel para un afeitado rápido y eficaz.
El revestimiento interior antibacteriano de la unidad de afeitado garantiza la limpieza de la afeitadora con agua en cuestión de segundos
La afeitadora eléctrica Philips tiene cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los vellos largos y orificios para afeitar la barba más corta.
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
jsss
31/01/2018
Chile
afeita excelente
afeita excelente Lo unico malo es que los repuestos del cabezal completo . Son muy caros. y tengo la maquina sin usar. y uso otra philips un poco mas antigua. que ya esta llegando a su fin.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8270/17 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8270/17 Electric shaver