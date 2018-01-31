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  • Afeitado rápido, al ras y eficaz
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Descontinuado

8200 seriesAfeitadora eléctrica

HQ8270/17

5
| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto
Afeitado rápido, al ras y eficaz
Los cabezales Speed-XL con tres cuchillas de la afeitadora eléctrica Philips te ofrecen un 50% más de superficie de afeitado, para una afeitada rápida y al ras.
Ver todos los beneficios

Afeitado rápido, al ras y eficaz

  • con indicador de nivel de batería

Sistema SmartTouch de seguimiento de contornos: para un afeitado rápido y eficaz

Sistema SmartTouch de seguimiento de contornos: para un afeitado rápido y eficaz

Mantiene los 3 cabezales de afeitado en constante contacto con la piel para un afeitado rápido y eficaz.

Rápida de enjuagar y con revestimiento interior antibacteriano

Rápida de enjuagar y con revestimiento interior antibacteriano

El revestimiento interior antibacteriano de la unidad de afeitado garantiza la limpieza de la afeitadora con agua en cuestión de segundos

Sistema de corte de precisión

Sistema de corte de precisión

La afeitadora eléctrica Philips tiene cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los vellos largos y orificios para afeitar la barba más corta.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

31/01/2018

Chile

Chile

afeita excelente

afeita excelente Lo unico malo es que los repuestos del cabezal completo . Son muy caros. y tengo la maquina sin usar. y uso otra philips un poco mas antigua. que ya esta llegando a su fin.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8270/17 Electric shaver

Sí, recomiendo este producto

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