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Descontinuado

mixer

HR1357

4.9

| (15) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Prepare sus comidas como más le gusta

El mixer de Philips utiliza una potencia de 300 W y una cuchilla de doble acción para obtener exquisitas sopas, purés y batidos. Prepare sus comidas como más le gusta.

Ver todos los beneficios

Prepare sus comidas como más le gusta

  • 300W

  • varilla metálica

  • con vaso medidor y picador

Potente motor de 300 W

Potente motor de 300 W

Potente motor de 300 W para todo tipo de ingredientes.

Cuchillas doble acción para cortar todo tipo de ingredientes

Cuchillas doble acción para cortar todo tipo de ingredientes

Recipiente para guardar sopas, purés y batidos

Recipiente para guardar sopas, purés y batidos

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.9

de 5

15

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

15/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente calidad y múltiples usos

Es un muy buen producto, la usamos prácticamente todos los días y es súper eficiente.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR1357/05 mixer

Date of Use 2019-08-14

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR1357/05 mixer

Date of Use 2019-08-14

14/08/2020

Argentina

Argentina

Todavia anda

Hace años que lo tengo (mas de 10 años)y se lo he prestado a mi hermano varias veces y aun asi anda perfecto

Ventajas

Aguante y brazo metalico

Contras

Se rompio el plastico de las cuchillas del procesador pero tiene sus años

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR1357/05 mixer

Date of Use 2018-08-14

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR1357/05 mixer

Date of Use 2018-08-14

02/08/2020

Argentina

Argentina

Comodidad y resistencia

Recomiendo para realizar todo tipo de sopas, purés y batidos.

Ventajas

Manejo y comodidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR1357/05 mixer

Date of Use 2020-07-02

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR1357/05 mixer

Date of Use 2020-07-02

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