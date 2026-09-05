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Daily Collection Licuadora manual
Descontinuado
Asistencia técnica
HR1363/00
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La batidora de mano de Philips utiliza una potencia de 600 W y una cuchilla de doble acción para obtener resultados perfectos en cuestión de segundos. Preparar comidas caseras sanas y ricas nunca fue tan fácil.
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¿Dónde está el número de serie de mi batidora de mano Philips?
Cómo limpiar el brazo de mi batidora de mano Philips