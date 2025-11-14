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La batidora de varilla de Philips tiene una potencia de 600 W y una cuchilla de doble acción para obtener resultados perfectos en segundos. Preparar comidas caseras, sanas y ricas nunca fue tan fácil.

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  • 14 November 2025

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