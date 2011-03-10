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  • Disfrute de la comida casera todos los días
  • Disfrute de la comida casera todos los días
  • Disfrute de la comida casera todos los días
  • Disfrute de la comida casera todos los días
  • Disfrute de la comida casera todos los días
  • Disfrute de la comida casera todos los días
  • Disfrute de la comida casera todos los días
  • Disfrute de la comida casera todos los días
  • Disfrute de la comida casera todos los días
  • Disfrute de la comida casera todos los días
  • Disfrute de la comida casera todos los días
  • Disfrute de la comida casera todos los días
  • Disfrute de la comida casera todos los días
  • Disfrute de la comida casera todos los días

Descontinuado

Picadora

HR1396/01

4

| (1) Resumen

Disfrute de la comida casera todos los días

Philips le ofrece su nueva picadora, un práctico aparato para su cocina. Pica cualquier tipo de alimento: verduras, hierbas, frutos secos, etc., en solo segundos. Gracias a su funcionamiento de presión hacia abajo y su tamaño compacto, picar nunca había sido tan fácil.

Ver todos los beneficios

Para picar perfectamente cebolla, tomates, hierbas y más

Disfrute de la comida casera todos los días

  • 500 W

  • 1 L

  • Recipiente de plástico

  • 2 cuchillas

Apto para lavavajillas

Apto para lavavajillas

Todos los accesorios son aptos para lavavajillas, para ayudarlo a mantener su versátil producto limpio

Botón pulsador

Botón pulsador

Control sencillo con una sola mano mediante el botón pulsador.

Versátil

Versátil

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 5

1

Resumen

5
3
2
1

10/03/2011

España

España

mejor comprate una batidora philips con acessorios

funciona de maravilla pero es un poco incomodo, es mas practico un turmix philips con el accesorio de picadora. y seguro que más econoomico

Esta reseña se realizó para HR1396/55

Esta reseña se realizó para HR1396/55

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