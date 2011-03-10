Descontinuado
HR1396/01
Disfrute de la comida casera todos los días
Philips le ofrece su nueva picadora, un práctico aparato para su cocina. Pica cualquier tipo de alimento: verduras, hierbas, frutos secos, etc., en solo segundos. Gracias a su funcionamiento de presión hacia abajo y su tamaño compacto, picar nunca había sido tan fácil.
500 W
1 L
Recipiente de plástico
2 cuchillas
Todos los accesorios son aptos para lavavajillas, para ayudarlo a mantener su versátil producto limpio
Control sencillo con una sola mano mediante el botón pulsador.
4.0
de 5
1
Resumen
Gardell
10/03/2011
España
mejor comprate una batidora philips con acessorios
funciona de maravilla pero es un poco incomodo, es mas practico un turmix philips con el accesorio de picadora. y seguro que más econoomico
Esta reseña se realizó para HR1396/55
Esta reseña se realizó para HR1396/55