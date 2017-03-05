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HR1565/40

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4.3

| (4) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

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Múltiples velocidades y función turbo

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Múltiples velocidades y función turbo para obtener resultados perfectos.

Potente motor de 400 W

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Potente motor de 400 W para una variedad de ingredientes.

Soporte de la batidora

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4.3

de 5

4

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

2
1

05/03/2017

España

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Es un producto genial para mi uso

Es de mucha utilidad para un uso casero, buena calidad y de fácil manejo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR1565/40 Base de la amasadora

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14/03/2013

España

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Otro PHILIPS en casa !!!

Cumplidas las espectativas. Un electrodomestico que no decepciona. Ya es de la familia junto a la TV (la 3ª), musica, aspirador, frigo y algo mas que hay por ahí.

Sí, recomiendo este producto

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07/11/2013

España

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Es perfecto para lo que está diseñado

Cumple perfectamente con las expectativas que de él esperaba. Solo me gustaría comentar una cosa, por el peso de la cabeza de la máquina, hace que las varillas peguen demasiado en el fondo del vaso batidor, lo que origina un ruido añadido, además de que lo roza, lo que me hace pensar que con el uso, terminará rompiendose por este exceso de roce. Deberian pensar en una solución.

Sí, recomiendo este producto

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