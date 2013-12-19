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  • Disfrute de comidas y bebidas caseras cuando quiera
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Descontinuado

Viva CollectionBatidora de mano

HR1611/00

4

| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Disfrute de comidas y bebidas caseras cuando quiera

La licuadora manual de Philips combina una potencia de 650 W con una cuchilla de doble acción y varias posiciones de velocidad, proporcionando excelentes resultados en unos segundos. Nunca había sido tan fácil preparar comida casera deliciosa y sana.

Ver todos los beneficios

Licúe y pique a varias velocidades

Disfrute de comidas y bebidas caseras cuando quiera

  • 650 W, varilla de plástico

  • Cuchillo de doble acción

  • Vaso medidor de 1 litro, picadora

  • 16 velocidades y turbo

Potente motor de 650 W

Potente motor de 650 W

Seleccione la velocidad óptima para todo tipo de ingredientes

Seleccione la velocidad óptima para todo tipo de ingredientes

Con 16 ajustes de velocidad, puede seleccionar la velocidad óptima para todo tipo de ingredientes, lo que permite obtener la consistencia preferida o resultados de licuado más suaves.

Botón turbo extrapotente para los ingredientes más duros

Botón turbo extrapotente para los ingredientes más duros

Para los ingredientes más duros.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

19/12/2013

España

España

Excelente Producto

Estoy muy satisfecho con este producto, he usado otras marcas y no se compara.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1611/01 Hand blender

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1611/01 Hand blender

22/05/2012

España

España

Excelente relacion calidad-precio

Muy fácil de usar y un vaso muy práctico, lo único en contra, que la picadora es de poca capacidad.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1611/00 Batidora de mano

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1611/00 Batidora de mano

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