Descontinuado
Disfrute de comidas y bebidas caseras cuando quiera
La licuadora manual de Philips combina una potencia de 650 W con una cuchilla de doble acción y varias posiciones de velocidad, proporcionando excelentes resultados en unos segundos. Nunca había sido tan fácil preparar comida casera deliciosa y sana.
650 W, varilla de plástico
Cuchillo de doble acción
Vaso medidor de 1 litro, picadora
16 velocidades y turbo
Con 16 ajustes de velocidad, puede seleccionar la velocidad óptima para todo tipo de ingredientes, lo que permite obtener la consistencia preferida o resultados de licuado más suaves.
Para los ingredientes más duros.
4.0
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Rod64
19/12/2013
España
Excelente Producto
Estoy muy satisfecho con este producto, he usado otras marcas y no se compara.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1611/01 Hand blender
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1611/01 Hand blender
Cholas
22/05/2012
España
Excelente relacion calidad-precio
Muy fácil de usar y un vaso muy práctico, lo único en contra, que la picadora es de poca capacidad.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1611/00 Batidora de mano
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1611/00 Batidora de mano