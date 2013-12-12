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Descontinuado

Viva CollectionLicuadora manual

HR1613/00

3

| (3) Opiniones

Disfrute de comidas y bebidas caseras cuando quiera

La licuadora manual de Philips combina una potencia de 650 W con una cuchilla de doble acción y varias posiciones de velocidad, proporcionando excelentes resultados en unos segundos. Nunca había sido tan fácil preparar comida casera deliciosa y sana.

Ver todos los beneficios

Licúe, pique y bata a cualquier velocidad

Disfrute de comidas y bebidas caseras cuando quiera

  • 650 W, varilla de plástico

  • Cuchillo de doble acción

  • Vaso medidor 1,7 L, picad. XL, batidora

  • 16 velocidades y turbo

Potente motor de 650 W

Potente motor de 650 W

Seleccione la velocidad óptima para todo tipo de ingredientes

Seleccione la velocidad óptima para todo tipo de ingredientes

Con 16 ajustes de velocidad, puede seleccionar la velocidad óptima para todo tipo de ingredientes, lo que permite obtener la consistencia preferida o resultados de licuado más suaves.

Botón turbo extrapotente para los ingredientes más duros

Botón turbo extrapotente para los ingredientes más duros

Para los ingredientes más duros.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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3.0

de 5

3

Opiniones

4
3
1

12/12/2013

España

España

Muy buena!

Es una batidora compacta que no ocupa mucho espacio a pesar de sus accesorios, que son una maravilla. Es muy facil de limpiar y funciona genial. Estoy muy contenta con la marca Philips!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1613/00 Batidora de mano

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1613/00 Batidora de mano

26/07/2021

Chile

Chile

dejo de funcionar

esperaba mucho mas de esta minipimer ya que por ser philips deberia ser mejor

Ventajas

impeque mientras funcionó

Contras

decepcion por que la cuide mucho e igual de repente dejo de funcionar y ahi quedó

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1613/00 Licuadora manual

Date of Use 2021-01-26

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1613/00 Licuadora manual

Date of Use 2021-01-26

02/01/2016

Chile

Chile

Sólo duró 2 meses

El pequeño jarro para picar sólo duró dos meses pique algo que era fácil como un par de salchichas cocidas para hacer una pasta y no me funcionaron los cuchillos quede bastante decepcionada ya que le quise copiar a mi hermana la licuadora ya que a ella le había salido excelente triste por el producto me tenía bastante contenta hasta el momento que se arruinó.

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1613/00 Licuadora manual

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1613/00 Licuadora manual

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