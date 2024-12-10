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Viva Collection Licuadora manual
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HR1617/00
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La licuadora manual HR1617/00 de Philips combina una potencia de 650 W con una cuchilla de doble acción y varias posiciones de velocidad, proporcionando excelentes resultados en unos segundos. Nunca había sido tan fácil preparar comida casera deliciosa y sana.
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