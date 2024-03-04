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  • Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
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Viva CollectionJuguera

HR1832/00

4.8
| (13) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
Todo lo que espera de una juguera: alta capacidad de extracción de jugo y limpieza en 1 minuto con un diseño compacto que ocupa la mitad.* Disfrute de un saludable jugo casero todos los días.
Ver todos los beneficios

Todo en un diseño compacto

Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.

  • 500 W

  • QuickClean

  • 1,5 l

  • Antigoteo

Juguera compacta siempre a la mano en la encimera de su cocina

Juguera compacta siempre a la mano en la encimera de su cocina

Con solo la mitad del tamaño*, esta juguera ocupa un espacio reducido. Puede dejarla en la encimera de su cocina o guardarla fácilmente.

Jugo servido directamente en su vaso

Jugo servido directamente en su vaso

Esta juguera le permite utilizar su vaso incorporado (altura máx. de 12 cm). Colóquelo directamente bajo el grifo integrado y estará listo para preparar jugos.

Exprima hasta 1,5 l de jugo de una sola vez

Exprima hasta 1,5 l de jugo de una sola vez

Puede preparar hasta 1,5 l de jugo de una sola vez sin la necesidad de vaciar el contenedor de pulpa.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

13

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

04/03/2024

Chile

Chile

Comprador verificado

Saca jugo

Me gustó para lo que me interesaba que era extracción de jugo de zanahoria, voy por la más grande de capacidad excelente producto precio calidad gracias

Ventajas

Sirve para lo específico que quería

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1832/00 Juguera

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1832/00 Juguera

24/11/2017

Chile

Chile

Excelente

Hace poco que la compré, pero hasta ahora estoy muy contenta con los resultados. Fácil y rápido de usar, y sobre todo de limpiar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1832/00 Juguera

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1832/00 Juguera

02/03/2017

Chile

Chile

Excelente producto

Excelente producto, fácil de usar ,rápido en la preparación de zumos y los más importante muy fácil de lavar y se guarda incluso en su propia caja.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1832/00 Juguera

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. En comparación con la juguera Avance Collection HR1869/70, HR1869/71 y HR1869/73